Nintendo выиграла суд против стримера пиратских игр для Switch, вручив ему повестку через родственников

Nintendo выиграла иск против геймера, который стримил пиратские версии игр для консоли Switch до их релиза, регулярно при этом отпуская язвительные комментарии в адрес компании.

Беспечного пользователя, который стримил пиратские версии проектов для консоли от Nintendo, зовут Джесси Кейгин (Jesse Keighin). По заявлению разработчика, он проводил трансляции на различных платформах под своим ником Every Game Guru. В иске компании утверждается, что с 2022 года Кейгин показал «как минимум 10 слитых игр» до их официального релиза. Последней из них на момент подачи заявления была Mario & Luigi: Brothership.

В исковом заявлении также утверждается, что Кейгин оскорбил Nintendo, отправив ей «письмо, в котором хвастался, что у него "тысяча каналов для трансляций", и поэтому он может заниматься этим весь день». По данным ресурса TorrentFreak, злоумышленник также оскорбил юристов компании, написав им однажды: «Надо было получше разузнать обо мне. Вы можете управлять корпорацией, а я — улицами».

Некоторое время Кейгин уклонялся от вручения иска, но в итоге получил его альтернативными способами — посредством писем (в том числе электронных) его матери, бабушке и другим близким людям. Федеральный суд американского штата Колорадо обязал недобросовестного пользователя выплатить платформодержателю $17 500 в качестве компенсации ущерба.