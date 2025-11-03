Сегодня 03 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Рассказчик в ролевой игре Starfinder: Af...
реклама
Новости Software

Рассказчик в ролевой игре Starfinder: Afterlight заговорит голосом Артура Моргана из Red Dead Redemption 2 — первая демонстрация

Разработчики из барселонской студии Epictellers Entertainment сообщили, что к актёрскому составу их научно-фэнтезийной партийной ролевой игры Starfinder: Afterlight присоединился ещё один звёздный участник.

Источник изображений: Epictellers Entertainment

Источник изображений: Epictellers Entertainment

Речь идёт об американском актёре Роджере Кларке (Roger Clark), наиболее известном игрокам по роли бандита Артура Моргана из ковбойского боевика с открытым миром Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games.

В Starfinder: Afterlight Кларк сыграет рассказчика, который «описывает металлический привкус переработанного воздуха звездолёта, сырость джунглей Кастровела и время от времени отпускает саркастические замечания о ваших решениях».

Как отметили в Epictellers, опыт Кларка наряду с вкладом других участников актёрского состава «повысит эпичность» Starfinder: Afterlight. Влияние голоса Кларка на эпичность игры позволяет оценить ролик выше.

Актёрский состав Starfinder: Afterlight курирует исполнитель роли Астариона в Baldur’s Gate 3 Нил Ньюбон (Neil Newbon) — он же озвучивает в игре одного из компаньонов, ширрена по прозвищу Проповедник (см. изображение ниже).

Проповедник

Проповедник

Ранний доступ Starfinder: Afterlight стартует в 2026 году на ПК (Steam). Кампания на Kickstarter (закончится 6 ноября) призвана обогатить проект за гранью имеющегося бюджета. Команда уже привлекла €659 тыс. из заявленных €75 тыс.

На фоне анонса участия Кларка разработчики добавили возможность для вкладчиков (за дополнительные €450−550) перенести своего кота в Starfinder: Afterlight (см. ролик ниже). Все доступные места практически тут же раскупили.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Нелинейная партийная RPG Starfinder: Afterlight отправит в галактику, где соединились магия и технологии — новый геймплейный трейлер
Larian неожиданно выпустила нативную версию Baldur’s Gate 3 для Steam Deck, которая лучше работает и быстрее загружается
«Надеемся, вам нравится боль»: разработчики Baldur’s Gate 3 рассказали о необычных достижениях игроков за два года с релиза
«Словно вернулся в прошлое»: фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind впечатлил атмосферный тизер Skywind
Nintendo выиграла суд против стримера пиратских игр для Switch, вручив ему повестку через родственников
Исследование: игроки тратят на ремейки вдвое больше денег, чем на ремастеры, не считая The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Теги: starfinder: afterlight, epictellers entertainment, ролевая игра
starfinder: afterlight, epictellers entertainment, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.