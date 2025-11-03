Рассказчик в ролевой игре Starfinder: Afterlight заговорит голосом Артура Моргана из Red Dead Redemption 2 — первая демонстрация

Разработчики из барселонской студии Epictellers Entertainment сообщили, что к актёрскому составу их научно-фэнтезийной партийной ролевой игры Starfinder: Afterlight присоединился ещё один звёздный участник.

Речь идёт об американском актёре Роджере Кларке (Roger Clark), наиболее известном игрокам по роли бандита Артура Моргана из ковбойского боевика с открытым миром Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games.

В Starfinder: Afterlight Кларк сыграет рассказчика, который «описывает металлический привкус переработанного воздуха звездолёта, сырость джунглей Кастровела и время от времени отпускает саркастические замечания о ваших решениях».

Как отметили в Epictellers, опыт Кларка наряду с вкладом других участников актёрского состава «повысит эпичность» Starfinder: Afterlight. Влияние голоса Кларка на эпичность игры позволяет оценить ролик выше.

Актёрский состав Starfinder: Afterlight курирует исполнитель роли Астариона в Baldur’s Gate 3 Нил Ньюбон (Neil Newbon) — он же озвучивает в игре одного из компаньонов, ширрена по прозвищу Проповедник (см. изображение ниже).

Ранний доступ Starfinder: Afterlight стартует в 2026 году на ПК (Steam). Кампания на Kickstarter (закончится 6 ноября) призвана обогатить проект за гранью имеющегося бюджета. Команда уже привлекла €659 тыс. из заявленных €75 тыс.

На фоне анонса участия Кларка разработчики добавили возможность для вкладчиков (за дополнительные €450−550) перенести своего кота в Starfinder: Afterlight (см. ролик ниже). Все доступные места практически тут же раскупили.