Новости Software

Бывший глава Intel Патрик Гелсингер запустил проект по созданию христианского ИИ

Экс-генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) возглавил технологическую компанию Gloo, которая занимается созданием искусственного интеллекта, проводя религиозную линию. По словам Гелсингера, его жизненной миссией является разработка технологии, способной «ускорить второе пришествие Христа».

Источник изображений: Grok

Источник изображения: Grok

Гелсингер, покинувший Intel в прошлом году, в марте 2025 года занял пост исполнительного председателя в технологической компании Gloo. Согласно сообщению издания Futurism со ссылкой на материал The Guardian, компания нацелена на «продвижение христианских ценностей в Кремниевой долине и Конгрессе США».

Называющий себя христианином-возрожденцем, он давно известен своей публичной позицией относительно религии. Гелсингер является автором двух книг для христианской аудитории, изданных в 2003 (Balancing Your Family, Faith & Work) и 2008 (The Juggling Act: Bringing Balance to Your Faith, Family, and Work) годах, и даже как-то назвал Кремниевую долину своим «миссионерским полем». По заявлению Гелсингера, его жизненной миссией является работа над технологией, которая улучшит качество жизни каждого человека на планете и «ускорит возвращение Христа».

В Gloo заявляют, что обслуживают более 140 000 лидеров религиозных организаций, служителей и представителей некоммерческих структур. В её арсенале имеется набор цифровых инструментов, включая собственную языковую модель под названием Christian-Aligned Large Language Model (CALLM), также известную как Gloo Kingdom-Aligned Large Language Model (KALLM). При этом, бесплатная подписка позволяет церковным лидерам создавать собственных ИИ-ассистентов, обученных на их проповедях и контенте.

На недавнем семинаре, организованном совместно Gloo и Колорадским христианским университетом, Гелсингер назвал появление ИИ «ещё одним моментом Гутенберга», сравнивая его потенциал с изобретением печатного станка с подвижными литерами немецким первопечатником Иоганном Гутенбергом. По словам Гелсингера, церковь в XVI веке использовала печатный станок для трансформации человечества, и сегодня, он убеждён, возникает аналогичная возможность «воплотить и выразить религию через технологию искусственного интеллекта».

Источник:

Теги: искусственный интеллект, религия
