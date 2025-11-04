Сегодня 04 ноября 2025
Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 захватили топ-5 рейтинга AnTuTu — в среднем сегменте правят бал MediaTek

Китайский бенчмарк AnTuTu опубликовал октябрьские рейтинги флагманских смартфонов и моделей среднего класса. В пятёрку лидеров попали только устройства на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, зато процессоры MediaTek заняли всю десятку в зачёте смартфонов среднего класса.

Источник изображений: AnTuTu

Источник изображений: AnTuTu

Возглавляет список игровой смартфон Red Magic 11 Pro+ — он работает на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и демонстрирует средний результат 4 132 403 балла. Своим первым местом устройство обязано инновационной системе активного воздушного и жидкостного охлаждения. В пятёрку также вошли OnePlus 15 (4 031 998 баллов), iQOO 15 (4 030 245), Honor Magic8 (4 028 333) и Honor Magic8 Pro (4 027 702). Модели на том же чипе заняли седьмое и девятое места — это Realme GT8 Pro (3 915 526) и Redmi K90 Pro Max (3 797 111). MediaTek с её флагманским процессором Dimensity 9500 достались лишь восьмое и десятое места в рейтинге — на нём работают смартфоны Oppo Find X9 (3 814 196) и Vivo X300 (3 720 004).

Лидером рейтинга среднебюджетных смартфонов стал Realme Neo7 SE с процессором MediaTek Dimensity 8400-Ultra и внушительным средним баллом 1 931 641. Второе и третье места достались iQOO Z10 Turbo и Vivo Y300 GT, которые набрали 1 915 499 и 1 909 184 балла соответственно — оба смартфона работают на Dimensity 8400. Четвёртым стал Redmi Turbo 4 снова на Dimensity 8400-Ultra с результатом 1 868 587 баллов. Пятым и шестым стали Oppo Reno 14 и Reno 14 Pro на чипах Dimensity 8350 и 8450 — они показали соответственно 1 495 632 и 1 485 371 балл. Motorola Edge 60 Pro на Dimensity 8350 стал седьмым с 1 451 715 баллами; Oppo K13 Turbo 5G на Dimensity 8450 — восьмым с 1 450 850 баллами. Девятое и десятое места с чипом Dimensity 8400-Ultra досталось смартфонам Oppo Reno 13 Pro и Reno 13 с результатами 1 291 601 и 1 283 913 баллов соответственно.

Следует отметить, что при расчёте рейтингов учитывается не лучший результат, который показал смартфон, а средний балл по данной модели за весь месяц.

Источник:

Теги: antutu, бенчмарк, рейтинг
