Nothing позволит полностью удалить предустановленные приложения Meta✴ в Phone (3a) Lite

Phone (3a) Lite, представленный в конце октября, стал первым смартфоном Nothing, изначально поставляемым с предустановленным программным обеспечением. Это нововведение компании, построившей свой бренд на «чистом программном обеспечении» и прозрачности, было негативно воспринято пользователями. В связи с этим Nothing объявила, что они смогут полностью удалить часть предустановленных приложений.

В связи с негативной реакцией участников сообщества Nothing соучредитель Nothing Акис Евангелидис (Akis Evangelidis) подтвердил, что вскоре компания позволит пользователям полностью удалить из Phone (3a) Lite сервисы Meta✴, включая Meta✴ App Installer, Meta✴ App Manager и Meta✴ Services, которые ранее можно было только отключить.

По словам Евангелидиса, эта возможность появится у пользователей в конце ноября. Но, как отметил ресурс Gizmochina, компания пока не ответила на вопросы по ещё одному предустановленному в Phone (3a) Lite приложению — сервису Lock Glimpse, который постоянно меняет обои на экране блокировки и выводит ссылки на сайты и статьи, на которые пользователь не подписывался. Эта опция включена по умолчанию, и хотя её можно отключить, она всё равно может раздражать тех, кто не особо разбирается в технологиях, пишет Gizmochina.

Phone (3a) Lite поставляется также с предустановленными приложениями TikTok (в некоторых регионах), Instagram✴ и Facebook✴. Nothing утверждает, что все перечисленные приложения можно удалить, а набор Meta-сервисов, по словам компании, нужен только для обновления и стабильной работы ПО.

Nothing также сообщила о новом сервисе рекомендаций приложений, который запускается во время настройки и предлагает предварительно проверенные программные продукты, чтобы помочь новым пользователям быстрее начать работу. Компания отметила, что запуск сервиса можно полностью пропустить или даже отключить в системных настройках в случае, если в нём нет необходимости.