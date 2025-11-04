Сегодня 04 ноября 2025
Nothing позволит полностью удалить предустановленные приложения Meta✴ в Phone (3a) Lite

Phone (3a) Lite, представленный в конце октября, стал первым смартфоном Nothing, изначально поставляемым с предустановленным программным обеспечением. Это нововведение компании, построившей свой бренд на «чистом программном обеспечении» и прозрачности, было негативно воспринято пользователями. В связи с этим Nothing объявила, что они смогут полностью удалить часть предустановленных приложений.

Источник изображения: Nothing

Источник изображения: Nothing

В связи с негативной реакцией участников сообщества Nothing соучредитель Nothing Акис Евангелидис (Akis Evangelidis) подтвердил, что вскоре компания позволит пользователям полностью удалить из Phone (3a) Lite сервисы Meta, включая Meta App Installer, Meta App Manager и Meta Services, которые ранее можно было только отключить.

По словам Евангелидиса, эта возможность появится у пользователей в конце ноября. Но, как отметил ресурс Gizmochina, компания пока не ответила на вопросы по ещё одному предустановленному в Phone (3a) Lite приложению — сервису Lock Glimpse, который постоянно меняет обои на экране блокировки и выводит ссылки на сайты и статьи, на которые пользователь не подписывался. Эта опция включена по умолчанию, и хотя её можно отключить, она всё равно может раздражать тех, кто не особо разбирается в технологиях, пишет Gizmochina.

Phone (3a) Lite поставляется также с предустановленными приложениями TikTok (в некоторых регионах), Instagram и Facebook. Nothing утверждает, что все перечисленные приложения можно удалить, а набор Meta-сервисов, по словам компании, нужен только для обновления и стабильной работы ПО.

Nothing также сообщила о новом сервисе рекомендаций приложений, который запускается во время настройки и предлагает предварительно проверенные программные продукты, чтобы помочь новым пользователям быстрее начать работу. Компания отметила, что запуск сервиса можно полностью пропустить или даже отключить в системных настройках в случае, если в нём нет необходимости.

Источник:

