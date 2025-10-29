Nothing представила минималистичный смартфон Phone (3a) Lite с одиноким светодиодом и ёмкой батареей за €249

Сегодня компания Nothing представила Phone (3a) Lite, который дополнит линейку смартфонов Phone 3, Phone 3a и Phone 3a Pro. Новинка станет самым доступным аппаратом в серии, она сочетает в себе узнаваемый стиль с достойными для устройства начального уровня характеристиками. Однако, при покупке следует учесть обещания компании добавить в нефлагманские смартфоны предустановленные приложения и рекламу на экран блокировки.

Корпус Nothing Phone (3a) Lite изготовлен из стекла Panda Glass с алюминиевой внутренней рамкой. Он сохраняет некоторые знакомые, хотя и заметно урезанные, элементы дизайна. По словам производителя, «асимметричный, прозрачный дизайн и нанопокрытие создают прекрасный баланс матового и глянцевого».

Процессор смартфона — восьмиядерный MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G с частотой 2,5 ГГц, изготовленный по 4-нанометровому техпроцессу. По словам Nothing, этот чип на 15 % быстрее, чем установленный в прошлогоднем Phone 2a процессор MediaTek 7200, графический процессор обеспечивает на 20 % более высокую кадровую частоту, а производительность нейронного процессора выше на 100 %. Смартфон оснащён системой жидкостного охлаждения. Объём ОЗУ составляет 8 Гбайт, ёмкость встроенного накопителя — 128 или 256 Гбайт. Объём накопителя можно расширить картой microSD ёмкостью до 2 Тбайт.

В Phone (3a) Lite установлена 6,77-дюймовая гибкая AMOLED-панель с разрешением 1080 × 2392 пикселей (плотность пикселей — 387 PPI). Частота обновления дисплея адаптивная, вплоть до 120 Гц, а частота дискретизации сенсора — 1000 Гц. Пиковая яркость в режиме HDR достигает 3000 кд/м², а яркость на открытом воздухе — 1300 кд/м².

Основная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре Samsung размером 1/1,57 дюйма. Она позволяет снимать видео с разрешением 4K с частотой 30 кадров в секунду. Дополняют её 8-мегапиксельная широкоугольная камера и макрообъектив. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Уникальная система подсветки Glyph в этой модели представлена одиноким светодиодным индикатором уведомлений Glyph Light. Он поддерживает функцию Flip to Glyph, сигнализируя об уведомлениях, когда устройство лежит экраном вниз. Светодиод может извещать об «уведомлениях о ключевых контактах и ​​приложениях» и служить таймером обратного отсчёта камеры. Имеется возможность настроить последовательности световых сигналов для вызовов от определённых контактов.

Смартфон оснащён многофункциональной физической кнопкой Essential Key, которой оборудованы все модели серии Phone 3. Устройство защищено от пыли и воды по стандарту IP54. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч. Nothing обещает 22 часа просмотра YouTube или 9,5 часов игр на одной зарядке. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, которая пополняется заряд до 50 % примерно за 20 минут.

Смартфон работает под управлением Android 15 с пользовательским интерфейсом Nothing OS 3.5. Следующая версия программной оболочки, Nothing OS 4.0, выйдет в первой половине 2026 года. Ранее на этой неделе Nothing сообщила, что её стратегия развития будет включать функцию Lock Glimpse, которая при смене обоев на экране блокировки включает ссылки от китайской рекламной компании Boyuan. Она предлагает «богатый выбор контента», чтобы помочь своим партнёрам «коммерциализировать мобильный трафик».

Ещё один шаг к снижению затрат — это подтверждённый переход Nothing на предустановленные приложения. Компания заявила, что её «тщательно продуманные» сторонние приложения — это те, которые «большинство людей устанавливают в первый же день, например, Instagram✴». Справедливости ради, это обычная практика среди производителей Android-смартфонов.

Но, с другой стороны, эти действия противоречат одному из заявленных принципов бренда: чистому, без лишних функций программному обеспечению. И если коммерческие соображения вынуждают идти на подобные меры, потребительская ценность бюджетных устройств Nothing может существенно снизиться.

Nothing Phone (3a) Lite уже доступен в Европе в белом и чёрном вариантах оформления. Модель со 128-гигабайтным накопителем обойдётся в €249, а с хранилищем на 256 Гбайт смартфон будет стоить €279.