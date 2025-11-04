Toyota представила робо-табуретку Walk Me, похожую на детёныша спайдер-танка из «Призрака в доспехах»

На мероприятии Japan Mobility Show 2025 компания Toyota представила прототип революционного роботизированного кресла — или, скорее, табуретки, — которое передвигается на четырёх ножках, подобно крабу или пауку. Кресло может следовать за хозяином или перевозить его в заданном направлении по любой поверхности, включая ступеньки. Внешне разработка напоминает детёныша спайдер-танчика Тачикомы из вселенной аниме «Призрак в доспехах». Будущее наступило.

Устройство Toyota Walk Me предназначено для людей с ограниченными возможностями передвижения и заменяет традиционные колёса инвалидных колясок на четыре роботизированные конечности, имитирующие движения животных, таких как козы или крабы. Кресло способно ходить, подниматься по лестницам, преодолевать неровные поверхности и даже складываться в компактную форму для хранения.

Walk Me сочетает в себе робототехнику, искусственный интеллект и эргономичный дизайн, обеспечивая пользователям большую независимость в повседневной жизни, особенно в условиях, типичных для Японии, таких как ступеньки внутри дома, узкие коридоры и садовые тропинки.

Безопасность использования роботизированного кресла обеспечивается мягким покрытием конечностей, датчиками веса для центрирования пользователя (балансировки центра массы), лидарами для предотвращения столкновений и системой автоматической корректировки равновесия. Управление интуитивное — через боковые ручки на кресле, за которые также можно держаться, или с помощью голосовых команд (например, «кухня» или «быстрее»).

Встроенная в сиденье батарея обеспечивает работу устройства в течение всего дня, а зарядка осуществляется от обычной розетки. Дисплей на подлокотнике отображает уровень заряда и пройденное расстояние. Складывание кресла происходит автоматически по нажатию кнопки и занимает всего 30 секунд, что делает его удобным для транспортировки в багажнике автомобиля. В будущем такие устройства могут радикально изменить сферу решений для поддержки граждан, предоставляя не просто возможность передвижения, а полную свободу — в самых разных условиях, от городских улиц до путешествий на природе.