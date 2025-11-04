Сегодня 04 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Toyota представила робо-табуретку Walk M...
реклама
Новости Hardware

Toyota представила робо-табуретку Walk Me, похожую на детёныша спайдер-танка из «Призрака в доспехах»

На мероприятии Japan Mobility Show 2025 компания Toyota представила прототип революционного роботизированного кресла — или, скорее, табуретки, — которое передвигается на четырёх ножках, подобно крабу или пауку. Кресло может следовать за хозяином или перевозить его в заданном направлении по любой поверхности, включая ступеньки. Внешне разработка напоминает детёныша спайдер-танчика Тачикомы из вселенной аниме «Призрак в доспехах». Будущее наступило.

Источник изображений: Toyota

Источник изображений: Toyota

Устройство Toyota Walk Me предназначено для людей с ограниченными возможностями передвижения и заменяет традиционные колёса инвалидных колясок на четыре роботизированные конечности, имитирующие движения животных, таких как козы или крабы. Кресло способно ходить, подниматься по лестницам, преодолевать неровные поверхности и даже складываться в компактную форму для хранения.

Walk Me сочетает в себе робототехнику, искусственный интеллект и эргономичный дизайн, обеспечивая пользователям большую независимость в повседневной жизни, особенно в условиях, типичных для Японии, таких как ступеньки внутри дома, узкие коридоры и садовые тропинки.

Безопасность использования роботизированного кресла обеспечивается мягким покрытием конечностей, датчиками веса для центрирования пользователя (балансировки центра массы), лидарами для предотвращения столкновений и системой автоматической корректировки равновесия. Управление интуитивное — через боковые ручки на кресле, за которые также можно держаться, или с помощью голосовых команд (например, «кухня» или «быстрее»).

Встроенная в сиденье батарея обеспечивает работу устройства в течение всего дня, а зарядка осуществляется от обычной розетки. Дисплей на подлокотнике отображает уровень заряда и пройденное расстояние. Складывание кресла происходит автоматически по нажатию кнопки и занимает всего 30 секунд, что делает его удобным для транспортировки в багажнике автомобиля. В будущем такие устройства могут радикально изменить сферу решений для поддержки граждан, предоставляя не просто возможность передвижения, а полную свободу — в самых разных условиях, от городских улиц до путешествий на природе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Робот-пылесос в эксперименте с LLM-моделями устроил «театр абсурда» при разрядке батареи
В Китае выпустили человекообразного робота Bumi по цене iPhone 17 Pro Max
Илон Маск снова наобещал с три короба: роботакси, армия роботов и миллионы электромобилей
В Австралии начнут бесплатно раздавать солнечную электроэнергию гражданам
Первый сухопутный авианосец XPeng сошёл с конвейера — скоро начнутся поставки всем желающим
В Китае создали робота-медузу с ИИ для тотального наблюдения за мировым океаном
Теги: робототехника, toyota
робототехника, toyota
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.