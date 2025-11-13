Обзор и тестирование стильного корпуса 1stplayer GM7: сталь, пластик, два стекла

Не поверите, но в ассортименте китайской компании 1stplayer больше сотни (!) компьютерных корпусов различных форм-факторов, стилей и ценовых классов. Есть как чисто дизайнерские модели типа ZX8, так и гигантские «монстры» вида SP9 или, например, скромный бюджетный FD3. Но в сегодняшнем материале мы познакомимся с новой моделью корпуса, которая идеально подходит для, если так можно выразиться, презентации ваших комплектующих, поскольку у него сразу две стеклянные панели и квартет вентиляторов с очень красивой подсветкой. Речь пойдёт о корпусе 1stplayer GM7, предлагающемся под слоганом «Game in Style».

Название модели 1stplayer GM7 (GM7-BK-3FN7R-1FN7) Форм-фактор корпуса Mid-Tower Размеры (В × Ш × Д), мм 483 × 235 × 446 Масса, кг 6,8 Боковые панели Из закалённого стекла толщиной 4 мм и из стали 0,7 мм Цвет Чёрный Материал Сталь SPCC, пластик ABS, стекло Штатная система охлаждения Четыре 120-мм вентилятора (три на вдув, один на выдув; до 1720 об/мин, PWM; с контурной подсветкой) Отсеки для накопителей 1 × 2,5’’ и 1 × 3,5’’ Слоты расширения, шт. 7 горизонтальных Совместимость с материнскими платами ATX/micro-ATX/mini-ITX (Back-Connect Design поддерживается) Порты вводы/вывода 2 × USB 3.0 Type-A, 1 × USB 3.1 Type-C, 1 × HD Audio и Mic Поддержка блоков питания Любой PS/2-совместимый блок питания Вместимость: блок питания/CPU-кулер/видеокарта, мм 220 / 180 / 420 Пылевые фильтры, шт. 2 (снизу и сверху) Возможность модернизации под СЖО Нет Возможность установки вентиляторов Общее количество может достигать 9 штук, в том числе: – передняя панель – нет; – верхняя панель – 3 × 120 мм или 2 × 140 мм; – задняя панель – 1 × 120 мм; – нижняя панель – 2 × 120 мм; – боковая панель – 3 × 120 мм Возможность установки радиаторов СЖО Передняя панель: нет; верхняя панель: 120 × 120 мм, 240 × 120 мм, 280 × 140 мм, 360 × 120 мм; боковая панель: нет; нижняя панель: нет; задняя панель: 120 × 120 мм Дополнительно (особенности) Боковая и передняя панели из закалённого стекла; кабель-менеджмент (22 мм за поддоном материнской платы, стяжки и петли); ARGB-подсветка вентиляторов Гарантия производителя, лет 1 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ 5 960

⇡#Упаковка и комплектация

Коробка, в которой поставляется 1stplayer GM7, — обычная, из рыжего картона, но с серыми передней и задней сторонами, на которых изображён сам корпус и указано его название. На торцах коробки есть ручки для переноски, а внутри корпус защищён пластиковыми вставками и пакетом.

В комплекте с 1stplayer GM7 поставляются пластиковые стяжки, винты разных типов, два пластиковых фиксатора и инструкция по сборке, включая русскоязычную версию.

Стоимость китайского 1stplayer GM7 у российских ритейлеров чуть меньше шести тысяч рублей. Бонусом идёт однолетняя гарантия, но на корпуса, как правило, больше и не предоставляют.

1stplayer GM7 представлен в трёх цветах: чёрном, белом и серебристом. У нас на тестах чёрная версия.

Корпус сразу же обращает на себя внимание двумя стеклянными панелями – передней и боковой, а в целом его дизайн можно назвать лаконичным и одновременно строгим. Никаких резких переходов и выделяющихся форм, разве что нижняя левая панель привлекает внимание своим скошенным краем.

Форм-фактор корпуса – Mid-Tower, высота – 483 мм, длина – 446 мм, а ширина – 235 мм. Масса корпуса равна 6,8 килограмма, что для модели с двумя стёклами не так уж и много. Толщина стёкол равна 4 мм, толщина металлических панелей – 0,7 мм.

Передняя панель – это сплошное стекло, лишь снизу видна полоска высотой 20 мм, а задняя панель имеет классическую компоновку.

Сверху идёт проём под интерфейсную панель материнской платы, находится вентиляционная решётка заднего вентилятора, далее плавно перетекающая ещё в одну перфорированную зону над заглушками слотов PCIe. Последние многоразового типа (с винтовыми фиксаторами) и также перфорированы. Внизу расположен стандартный проём под блок питания.

Панель над рабочей зоной выполнена из закалённого стекла, а противоположная ей панель – из тонколистовой стали и имеет масштабные перфорированные зоны в виде перевёрнутой буквы Г.

Верхняя панель – пластик с продольными рёбрами, а нижняя – металл с зоной вентиляции под блок питания.

Последняя накрыта пластиковым фильтром от пыли, который для чистки выдвигается назад.

Опорами корпусу служат четыре пластиковые ножки с демпферными накладками общей высотой около 17 мм.

Судя по всему, они не снимаются.

Порты и кнопка выведены на низ левой панели корпуса, то есть наиболее удобная зона его установки – на столе, справа от пользователя.

В их числе два порта USB 3.0 Type-A, один USB 3.1 Type-C, 3,5-мм разъём для наушников или микрофона, а также кнопка включения. Индикаторов здесь нет, кнопки сброса (reset) также нет. Причём, места предостаточно, и, что мешало их сюда вывести, нам решительно не ясно.

Что касается качества сборки 1stplayer GM7, то оно совершенно стандартное для корпусов такого класса. Все панели, включая стеклянные, прилегают ровно, у металлических кромки обработаны, пластиковые детали нигде не дребезжат. Хотя, конечно, нужно понимать, что это не премиум-класс, а самый обычный бюджетный корпус, и тот же пластик выглядит дёшево.

Крепление всех панелей в 1stplayer GM7 безвинтовое. Обе боковые панели удерживаются пластиковыми фиксаторами, в которые вставляются ввёрнутые в панель винты с закруглённой накатанной головкой.

Вот так выглядит металлическая боковая панель, на которой вентиляционная решётка впечатляет своей площадью.

Отметим, что пылевых фильтров в этой зоне нет.

Такое же крепление и у верхней пластиковой панели, под которой скрыт проём для установки вентиляторов или системы жидкостного охлаждения.

А вот здесь фильтр от пыли есть, правда не съёмный, а просто приклеенный по периметру к пластику.

Внутри корпуса снимается панель, отделяющая зону блока питания от основной рабочей зоны. Она выполнена из пластика и имеет винтовое крепление.

Внутри 1stplayer GM7 очень просторно и удобно. Необычно выглядит скос разделителя в передней части корпуса, на который компания поместила свой логотип.

На поддон материнской платы можно установить устройства форм-факторов ATX, micro-ATX или mini-ITX. При этом заявлена поддержка моделей с обратным расположением разъёмов (Back-Connect Design), а вот формат E-ATX не поддерживается.

Сразу добавим, что корпус совместим с процессорными кулерами выстой до 180 мм и видеокартами длиной до 420 мм.

Для слотов PCIe в корпусе предусмотрены семь перфорированных заглушек, фиксируемых винтами с накатанной головкой.

Установка плат расширения в 1stplayer GM7 возможна только в горизонтальной ориентации.

На верхней панели корпуса выделим три зоны для установки 120-мм вентиляторов и дополнительные прорези для их замены парой 140-мм «вертушек».

А вот как выглядит кожух блока питания с установленной пластиковой накладкой и без неё.

Здесь также предусмотрены монтажные отверстия для размещения двух 120-мм вентиляторов, причём их можно ставить как на пластик, так и непосредственно на металл шасси.

В 1stplayer GM7 можно установить два накопителя. 3,5-дюймовый HDD размещается на винтах в нижней части корпуса, а 2,5-дюймовый SSD/HDD устанавливается на съёмную площадку за поддоном материнской платы.

Лишь два накопителя – это вряд ли можно назвать достаточным даже для домашней системы и с 3-5 SSD непосредственно на материнской плате.

В нижнюю часть корпуса можно установить блок питания длиной до 220 мм. Для его установки предусмотрены демпферные полоски.

Длина кабелей интерфейсной панели корпуса чуть больше 650 мм, а для их прокладки в корпусе предусмотрены три нейлоновые стяжки.

⇡#Система охлаждения и возможности дооснащения

Штатная система охлаждения 1stplayer GM7 реализована тремя вентиляторами FN7R и одним FN7 размерами 120 × 25 мм.

Первая троица установлена на боковой панели и работает на вдув в корпус.

Модель с классической крыльчаткой размещена на задней стенке и работает на выдув из корпуса.

Как это в последнее время чаще всего бывает, разница в объёме вдуваемого в корпус и выдуваемого из него воздуха компенсируется масштабной перфорацией. Скорость вращения вентиляторов регулируется широтно-импульсной модуляцией, а максимальная скорость, по данным мониторинга достигает 1720 об/мин. Все вентиляторы соединяются последовательно и подключаются к одному разъёму на материнской плате. Тип подшипника вентиляторов в их характеристиках не указан, а нормативный срок службы должен составлять не менее 30 тысяч часов.

В общей сложности в 1stplayer GM7 можно установить 9 корпусных вентиляторов преимущественно 120-мм типоразмера, но на верхнюю панель войдут два 140-мм вентилятора.

Системы жидкостного охлаждения в 1stplayer GM7 можно установить на верхнюю панель (360-мм), а также на заднюю (120/140-мм) или на основание корпуса (240-мм), но это самый спорный вариант. На боковую панель СЖО не поставить, там не хватает места по толщине, да и длинная видеокарта перекроет эту зону.

В 1stplayer GM7 расстояние за поддоном материнской платы не менее 22 мм, а для прокладки кабелей предусмотрены петли и стяжки.

SSD на съёмной площадке фиксируется винтами М3, а сама площадка устанавливается за поддоном материнской платы с помощью одного винта с накатанной головкой.

Никаких нюансов сборки комплектующих в 1stplayer GM7 нет, рабочая зона просторная, отверстия для кабелей размещены в оптимальных местах, а если есть время и желание, то кабели можно проложить очень аккуратно (но это не наша тема, как вы видите).

После включения вентиляторы корпуса заиграют оригинальной контурной подсветкой по ротору и рамке.

Выглядит она очень красиво и может быть синхронизирована с подсветкой других компонентов системного блока.

В идеале было бы здорово добавить пару таких вентиляторов на верхнюю панель корпуса и ещё пару на нижнюю, тогда 1stplayer GM7 стал бы выглядеть беспрецедентно красиво.

⇡#Конфигурация, методика и тестирование

Оценку эффективности охлаждения компонентов в корпусе 1stplayer GM7 и его уровня шума мы проводили на тестовой конфигурации, состоящей из следующих комплектующих:

бенчмарки: Adata Legend 960 Max 1 Тбайт (PCIe 4.0 x4);

блок питания: be quiet! Straight Power 10 500W (BN231) (0,5 кВт, 80 Plus Gold), 135-мм вентилятор.

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель ядер – 51, частота – 5,1 ГГц, напряжение Vcore – 1,070-1,075 В. В BIOS материнской платы Asus был выставлен восьмой (максимальный) уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 228 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,2 ГГц при напряжениях 1,230/1,230/1,175 В (VDD/VDDQ/VSOC), а её основные тайминги фиксировались в значениях 32-36-36-48 CR1 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Частота коммуникационной шины Infinity Fabric (FCLK) была установлена на отметке 2,066 ГГц.

Для прогрева комплектующих внутри корпуса мы использовали индивидуальную стресс-нагрузку для каждого отдельного компонента, поскольку именно так достигается их максимальный нагрев. Центральный процессор нагружался десятиминутным тестом Cinebench R23 в режиме «Test Throttling». Мониторинг температурных показателей выполнялся программой HWiNFO64 версии 8.33-5850.

Для повышения тепловыделения видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER FE была разогнана по графическому процессору на 120 МГц и по видеопамяти на 1350 МГц.

Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER FE нагружалась стресс-тестом Fire Strike Extreme (21 цикл) из пакета 3DMark, а для её мониторинга использовались программы GPU-Z версии 2.68.0 и MSI Afterburner версии 4.6.6 beta 5.

Температура в помещении во время тестов контролировалась электронным термометром и колебалась в диапазоне от 24,1 до 24,5 градуса Цельсия. Уровень шума корпусов мы измеряли электронным шумомером «ОКТАВА-110А», зафиксированным на штативе на расстоянии 600 мм от корпуса системного блока. Добавим, что нижняя граница измерений данного шумомера составляет 22 дБА (полная тишина).

1stplayer GM7 тестировался только со штатными 120-мм корпусными вентиляторами, скорость которых мы регулировали в трёх уровнях: на максимальных 1720 об/мин, средних 1400 об/мин, а также комфортных 1200 об/мин. В скоростных режимах вентиляторов на 1000 и 800 об/мин их производительности в корпусе уже не хватало для обеспечения эффективного охлаждения комплектующих. Для сравнения в тесты включены показатели эталонного корпуса Thermaltake Core X71, дооснащённого шестью 140-мм вентиляторами be quiet! Silent Wings 3 (BL067) с PWM-регулировкой в диапазоне от 810 до 1040 об/мин.

Результаты тестирования температурного режима основных комплектующих в двух корпусах приведены на следующей диаграмме.

Как видим, 1stplayer GM7 очень неплохо справляется с охлаждением центрального процессора, температуры которого сравнимы с температурами в эталонном Thermaltake Core X71. Объективности ради добавим, что это справедливо только для максимальной скорости его корпусных вентиляторов, а на комфортных 1200 об/мин отставание уже достигает четырёх градусов Цельсия. По температурам силовых цепей материнской платы проигрыш составляет 3-6 градусов Цельсия, но температуры всё ещё остаются в комфортных значениях.

А вот видеокарта внутри 1stplayer GM7 охлаждается заметно хуже, чем в классическом корпусе с притоком свежего воздуха спереди. Даже на максимальных оборотах её системы охлаждения внутри GM7 температуры разогнанной NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER FE выше, чем в Thermaltake Core X71, на 7-9 градусов Цельсия, что довольно много. В автоматическом режиме регулировки скорости вентиляторов видеокарты разница примерно такая же и не в пользу 1stplayer GM7. Решить эту проблему можно установкой пары дополнительных 120-мм вентиляторов на разделительный кожух, одновременно уложив все кабели для свободного притока воздуха в нижнюю часть корпуса. Однако в штатной комплектации GM7 мы получаем то, что получаем, – для охлаждения видеокарты корпус подходит не лучшим образом.

В отличие от эффективности охлаждения, уровень шума 1stplayer GM7 мы измерили в пяти режимах работы его штатных вентиляторов и приводим результат на следующей сравнительной диаграмме.

На максимальных оборотах вентиляторов 1stplayer GM7 является шумным корпусом, для постоянной эксплуатации в домашних условиях он не подходит. Однако уже при уменьшении скорости вентиляторов до 1400 об/мин, уровень шума кардинально снижается, а на 1200 об/мин и ниже он и вовсе становится довольно тихим. Если настроить скорость вентиляторов таким образом, что даже в режимах высокой нагрузки на процессор (или с привязкой к другому датчику) они не разгоняются выше 1200 об/мин, то от GM7 можно добиться низкого уровня шума.

Уже по дизайну 1stplayer GM7 понятно, что главная задача этой модели — произвести впечатление, показать все комплектующие, установленные в него, и дополнить их оригинальной подсветкой вентиляторов. Что касается эффективности, то результаты сегодняшнего тестирования показывают, что с горячими комплектующими корпус справился, но ценой высокого уровня шума и сравнительно высоких температур. В идеале в GM7 не стоит устанавливать самые горячие комплектующие с высоким уровнем энергопотребления либо придется дооснащать корпус дополнительными вентиляторами. Впрочем, это несложно: в нём предусмотрено девять посадочных мест для кулеров.

Два стекла и очень красивые вентиляторы буквально провоцируют пользователя на покупку и установку в корпус таких же стильных комплектующих, на которые будет приятно посмотреть через стёкла. При этом жаль, что в 1stplayer не реализовали в GM7 возможность вертикальной установки видеокарты, – такое решение пришлось бы здесь как нельзя кстати. Не можем не записать в минусы этой модели и наличие только двух посадочных мест для накопителей, хотя другие производители в этом форм-факторелегко размещают сразу четыре крепления для HDD/SSD. В целом корпус своих денег стоит и заслуживает внимания при выборе среди бюджетных моделей для сборки систем среднего уровня производительности.