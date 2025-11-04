Сегодня 04 ноября 2025
Kingdom of Night получила новый трейлер и дату выхода — это изометрическая экшен-RPG о вторжении демонов в Америку 80-х годов

Издатель Dangen Entertainment и разработчики из студии Friends of Safety (ранее Black Seven Studios) объявили дату выхода Kingdom of Night — изометрической экшен-RPG о вторжении демонов в Америку 80-х годов.

Источник изображений: Dangen Entertainment

События Kingdom of Night развернутся в городе Майами (штат Аризона), который из-за действий сатанинского культа в 1987 году становится ареной вторжения демонов под предводительством древнего зла — Бафомета.

Игрокам в роли подростка по имени Джон предстоит за одну ночь дать бой кошмарным созданиям, обратившимся в монстров школьным хулиганам и горожанам, проникнуть в логова могучих демонов-генералов, спасти друзей и, возможно, весь мир.

Пользователи смогут выбрать один из пяти классов (варвар, рыцарь, плут, некромант и чародей), развить своего персонажа благодаря разветвлённому древу прокачки и заполучить поистине уникальную экипировку.

Обещают обширный мир с взаимосвязанными локациями, основной сюжет про взросление, космический ужас и настоящую любовь, квесты с открытым финалом и локальный кооператив на двоих. Поддержка русского языка не заявлена.

Как сообщает новый геймплейный трейлер, Kingdom of Night поступит в продажу 2 декабря 2025 года по цене $20 для PC (Steam, GOG, itch.io), а до консолей (каких именно, не уточняется) доберётся позже. В Steam доступно демо.

В трейлере с датой выхода Kingdom of Night звучит музыкальная тема, написанная для игры легендарным композитором 80-х Винсом Диколой (Vince DiCola). Он известен по работе над «Рокки 4» (1985) и мультфильмом «Трансформеры» (1986).

Теги: kingdom of night, dangen entertainment, ролевой экшен
