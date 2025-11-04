Huawei представила компьютеры на чипах Kirin и китайских заменителях Windows

Компания Huawei представила два десктопных компьютера — Qingyun W515y и W585y, ориентированные на внутренний рынок. Обе новинки построены на базе собственного процессора Huawei Kirin 9000X и работают под управлением операционных систем Tongxin UOS V20 и Galaxy Kylin V10, которые призваны вытеснить Windows с рынка Китая.

Производитель не раскрыл характеристики процессора Kirin 9000X. По данным источников, он имеет восемь ядер, шестнадцать потоков и базовую тактовую частоту 2,5 ГГц. Он приходит на смену процессору Kirin 9000C, использовавшемуся в компьютерах Qingyun W515x и W585x.

Оригинальный Kirin 9000 построен на базе архитектуры Arm и оснащён четырьмя ядрами Cortex-A77 (одно — с частотой до 3,13 ГГц и три — с частотой до 2,54 ГГц) и четырьмя ядрами Cortex-A55 с частотой до 2,05 ГГц. За обработку графики отвечает 24-ядерный ускоритель Mali-G78. Huawei выпустила несколько модификаций Kirin 9000 для различных устройств, включая смартфоны, ноутбуки и ПК. До введения торговых ограничений со стороны США чипы Kirin 9000 для Huawei производила тайваньская TSMC по 5-нанометровому техпроцессу N5.

На данный момент Huawei также не раскрыла всех характеристик Qingyun W515y и W585y. Известно, что обе модели оснащены четырёхканальной памятью LPDDR5x, твердотельным накопителем SSD и жёстким диском. Поддерживается возможность использования оптического привода DVD-RW. Обе модели имеют габариты 315,5 × 293 × 93 мм и вес 3,6 кг (без учёта веса оптического привода и жёсткого диска). В целом новые ПК соответствуют по размерам своим предшественникам, но при этом стали немного легче.

Huawei достаточно давно продвигает собственную ОС HarmonyOS в своих продуктах, поэтому немного удивляет, что в новых ПК компании она не используется. Обе упомянутые ОС, применяемые в Qingyun W515y и W585y, построены на базе Linux. Отметим также наличие одного порта USB Type-C на передней панели корпуса, где также расположены три порта USB 3.2 Gen 1 (Type-A) и 3,5-мм комбинированный разъём для наушников и микрофона. На задней панели имеются ещё четыре порта USB Type-A, разъём Ethernet, последовательный порт, три 3,5-мм аудиоразъёма, а также интерфейсы HDMI и VGA.

Huawei комплектует Qingyun W515y и W585y проводной клавиатурой K100 и проводной мышью M100. Стоимость и сроки начала продаж новых ПК Huawei озвучены не были.