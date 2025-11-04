Сегодня 04 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости корпуса, настольные компьютеры Huawei представила компьютеры на чипах K...
реклама
Новости Hardware

Huawei представила компьютеры на чипах Kirin и китайских заменителях Windows

Компания Huawei представила два десктопных компьютера — Qingyun W515y и W585y, ориентированные на внутренний рынок. Обе новинки построены на базе собственного процессора Huawei Kirin 9000X и работают под управлением операционных систем Tongxin UOS V20 и Galaxy Kylin V10, которые призваны вытеснить Windows с рынка Китая.

Источник изображений: Huawei

Источник изображений: Huawei

Производитель не раскрыл характеристики процессора Kirin 9000X. По данным источников, он имеет восемь ядер, шестнадцать потоков и базовую тактовую частоту 2,5 ГГц. Он приходит на смену процессору Kirin 9000C, использовавшемуся в компьютерах Qingyun W515x и W585x.

Оригинальный Kirin 9000 построен на базе архитектуры Arm и оснащён четырьмя ядрами Cortex-A77 (одно — с частотой до 3,13 ГГц и три — с частотой до 2,54 ГГц) и четырьмя ядрами Cortex-A55 с частотой до 2,05 ГГц. За обработку графики отвечает 24-ядерный ускоритель Mali-G78. Huawei выпустила несколько модификаций Kirin 9000 для различных устройств, включая смартфоны, ноутбуки и ПК. До введения торговых ограничений со стороны США чипы Kirin 9000 для Huawei производила тайваньская TSMC по 5-нанометровому техпроцессу N5.

На данный момент Huawei также не раскрыла всех характеристик Qingyun W515y и W585y. Известно, что обе модели оснащены четырёхканальной памятью LPDDR5x, твердотельным накопителем SSD и жёстким диском. Поддерживается возможность использования оптического привода DVD-RW. Обе модели имеют габариты 315,5 × 293 × 93 мм и вес 3,6 кг (без учёта веса оптического привода и жёсткого диска). В целом новые ПК соответствуют по размерам своим предшественникам, но при этом стали немного легче.

Huawei достаточно давно продвигает собственную ОС HarmonyOS в своих продуктах, поэтому немного удивляет, что в новых ПК компании она не используется. Обе упомянутые ОС, применяемые в Qingyun W515y и W585y, построены на базе Linux. Отметим также наличие одного порта USB Type-C на передней панели корпуса, где также расположены три порта USB 3.2 Gen 1 (Type-A) и 3,5-мм комбинированный разъём для наушников и микрофона. На задней панели имеются ещё четыре порта USB Type-A, разъём Ethernet, последовательный порт, три 3,5-мм аудиоразъёма, а также интерфейсы HDMI и VGA.

Huawei комплектует Qingyun W515y и W585y проводной клавиатурой K100 и проводной мышью M100. Стоимость и сроки начала продаж новых ПК Huawei озвучены не были.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сверхтонкий смартфон Huawei Mate 70 Air показался на фотографиях
«Компания с экстраординарными технологиями»: глава Nvidia восхитился Huawei и заявил, что её нельзя недооценивать
В России стартовали продажи смарт-часов Huawei Watch Ultimate 2 с гидролокатором и водостойкостью до 150 м
Cooler Master представила дырчатый корпус Qube 540 с выступающими ручками и ножками
Asus представила первый мини-ПК ROG NUC с процессором AMD — чип Ryzen 9 9955HX3D и графика GeForce RTX 5070
Cooler Master выпустит корпус-сервант MasterFrame 360 с витриной для фигурок
Теги: huawei, kirin, пк
huawei, kirin, пк
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.