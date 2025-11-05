Сегодня 05 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Компания Samsung ответила Dolby Vision 2...
реклама
Новости Hardware

Компания Samsung ответила Dolby Vision 2 новой технологией HDR10 Plus Advanced

Компания Samsung показала предварительную версию новой технологии динамической HDR-обработки изображения под названием HDR10 Plus Advanced. По сообщению The Verge, формат будет сопоставим с возможностями Dolby Vision 2, недавно анонсированной компанией Dolby Laboratories, и представлен на международной выставке потребительских технологий CES 2026.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Согласно данным, HDR10 Plus Advanced обеспечит поддержку телевизоров с пиковой яркостью в диапазоне 4000–5000 кд/м2, уже доступных на рынке. Формат позволит динамически адаптировать изображение с учётом жанра контента, регулировать интенсивность сглаживания движения (motion smoothing), улучшать визуальное качество стриминговых видеосигналов в играх и корректировать параметры изображения в зависимости от уровня внешнего освещения. Также будет обеспечен более точный контроль над цветопередачей на уровне отдельных участков экрана и улучшена тоновая коррекция (tone mapping).

Для того чтобы зрители могли воспользоваться этими преимуществами, формат должен получить поддержку со стороны стриминговых сервисов. В Samsung сообщили, что Amazon Prime Video уже присоединился к поддержке стандарта. В то же время, учитывая, что такие гиганты индустрии, как Netflix и Disney, начали поддерживать базовый формат HDR10+ лишь в этом году, несмотря на его существование с 2018 года, сроки интеграции ими новой, расширенной версии пока остаются под вопросом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц
Обзор игрового QD-Mini LED VA-монитора MSI MAG 274QPF X30MV: редкое сочетание
BenQ представила 27-дюймовые 4K-мониторы для пользователей Mac и творческих профессионалов
Суд обязал Samsung выплатить $191 млн за нарушение патентов на OLED-технологии
Немцы создали самый маленький в мире пиксель — для Full HD-дисплеев размером с маковое зёрнышко
Представлен огромный 98-дюймовый телевизор Xiaomi TV S Pro Mini LED с разгоном до 330 Гц и ценой $1066
Теги: samsung, телевизор, мониторы
samsung, телевизор, мониторы
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.