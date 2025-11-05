Компания Samsung ответила Dolby Vision 2 новой технологией HDR10 Plus Advanced

Компания Samsung показала предварительную версию новой технологии динамической HDR-обработки изображения под названием HDR10 Plus Advanced. По сообщению The Verge, формат будет сопоставим с возможностями Dolby Vision 2, недавно анонсированной компанией Dolby Laboratories, и представлен на международной выставке потребительских технологий CES 2026.

Согласно данным, HDR10 Plus Advanced обеспечит поддержку телевизоров с пиковой яркостью в диапазоне 4000–5000 кд/м2, уже доступных на рынке. Формат позволит динамически адаптировать изображение с учётом жанра контента, регулировать интенсивность сглаживания движения (motion smoothing), улучшать визуальное качество стриминговых видеосигналов в играх и корректировать параметры изображения в зависимости от уровня внешнего освещения. Также будет обеспечен более точный контроль над цветопередачей на уровне отдельных участков экрана и улучшена тоновая коррекция (tone mapping).

Для того чтобы зрители могли воспользоваться этими преимуществами, формат должен получить поддержку со стороны стриминговых сервисов. В Samsung сообщили, что Amazon Prime Video уже присоединился к поддержке стандарта. В то же время, учитывая, что такие гиганты индустрии, как Netflix и Disney, начали поддерживать базовый формат HDR10+ лишь в этом году, несмотря на его существование с 2018 года, сроки интеграции ими новой, расширенной версии пока остаются под вопросом.