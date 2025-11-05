Сегодня 05 ноября 2025
Ученые создали искусственный лист, который превращает CO2 в полезные продукты

Учёные из Кембриджского университета (Cambridge) разработали полусинтетический «искусственный лист», который имитирует процесс фотосинтеза и под действием солнечного света преобразует углекислый газ и воду в полезные химические продукты. Устройство впервые не использует токсичные компоненты и катализаторы, делая реакции совершенно безопасными для экологии.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Разработанная исследователями гибридная система сочетает органические полупроводники с ферментами бактерий. Ей не нужны внешние источники питания. Углекислый газ извлекается практически из раствора газировки — из воды с растворённым углекислым газом. Ранее для протекания реакций с использованием ферментов требовались различные буферные добавки, которые ускоряли разрушение ферментов. Новая разработка свободна от них и впервые смогла непрерывно проработать 24 часа, показав наилучшую устойчивость в своей области.

Источник изображения:

Фотокатод «искусственного листа». Источник изображения: Cambridge

Следует отметить, что разработанный учёными комплекс с искусственными листьями производит исходное сырьё для множества химических реакций — формиат, а не готовый продукт вроде аспирина или моющего средства, если рассматривать его применение в фармацевтике или химической промышленности. Но это как в домино, когда падение первой костяшки вызывает целую лавину процессов.

Химическая промышленность отвечает примерно за 6 % выбросов парниковых газов в атмосферу. Наладив производство экологически чистого сырья для множества процессов, можно значительно снизить этот углеродный след. Ферменты для химической реакции в присутствии катода из органических материалов создают сульфатредуцирующие бактерии. Для увеличения площади реакции в устройство включён пористый материал — диоксид титана. В процессе реакции, отмечают учёные, захватываются почти все вырабатываемые электроны, чего раньше не удавалось достичь.

Оптыная установка

Опытная установка

В отличие от естественного фотосинтеза, ограниченного площадью насаждений, а также по сравнению с классической химической промышленностью, зависящей от сжигания ископаемого топлива, «искусственные листья» хорошо масштабируются, и реакции с ними не приводят к загрязнению среды. Это светлое будущее фармацевтики и химпрома — нетоксичная химия, к которой, по крайней мере, следует стремиться.

Источник:

химия, углекислый газ, производство, фотосинтез
