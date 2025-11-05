Сегодня 05 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Мощнейший процессор Apple M5 Ultra дебют...
реклама
Новости Hardware

Мощнейший процессор Apple M5 Ultra дебютирует в Mac Studio только в 2026 году

Не в каждом поколении своих фирменных процессоров Apple выпускает Ultra-версию. По данным источника, следующий такой чип выйдет в 2026 году и станет основой обновлённого Mac Studio. Также вероятно, что Apple использует этот чип в новой версии Mac Pro. Точные сроки выхода M5 Ultra неизвестны, но обычно это происходит после запуска версий Pro и Max.

Источник изображения: macrumors.com

Источник изображения: macrumors.com

Apple уже представила базовую версию чипа M5 в обновлённом MacBook Pro, но более производительные M5 Pro и M5 Max появятся лишь в начале следующего года. Ожидается, что чип M5 Ultra может быть представлен в июне или даже сентябре следующего года.

Ранее в этом году Apple выпустила обновлённые Mac Studio с чипами M4 Max и M3 Ultra. Это дало понять, что компания не планирует выпускать чип M4 Ultra. Чипы Ultra представляют собой пару чипов Max, соединённых между собой посредством технологии UltraFusion, но M4 Max лишён необходимого для этого соединения. Apple также дала понять, что не планирует выпускать флагманский Ultra-чип для каждого поколения M-серии.

Что касается будущего Mac Studio, то о нём пока мало что известно. Поскольку его оснастят флагманским чипом M5 Ultra, можно предположить, что разработчики сосредоточатся на внутренних обновлениях, направленных на повышение производительности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple начала разработку бюджетного MacBook на чипе от iPhone
Обзор TWS-наушников Apple AirPods Pro 3: впечатляющее обновление главных наушников Apple
Вышло приложение WhatsApp для смарт-часов Apple Watch
AMD получила разрешение на поставку ИИ-ускорителей в Китай, а Nvidia — нет
Илон Маск: ИИ-процессоры Tesla AI5 выйдут только в 2027 году, а AI6 подоспеют к середине 2028 года
Мировые продажи чипов подскочили на 15,8 % за третий квартал — Америка приросла сильнее других
Теги: apple, mac studio
apple m5 ultra, apple, mac studio
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.