Мощнейший процессор Apple M5 Ultra дебютирует в Mac Studio только в 2026 году

Не в каждом поколении своих фирменных процессоров Apple выпускает Ultra-версию. По данным источника, следующий такой чип выйдет в 2026 году и станет основой обновлённого Mac Studio. Также вероятно, что Apple использует этот чип в новой версии Mac Pro. Точные сроки выхода M5 Ultra неизвестны, но обычно это происходит после запуска версий Pro и Max.

Apple уже представила базовую версию чипа M5 в обновлённом MacBook Pro, но более производительные M5 Pro и M5 Max появятся лишь в начале следующего года. Ожидается, что чип M5 Ultra может быть представлен в июне или даже сентябре следующего года.

Ранее в этом году Apple выпустила обновлённые Mac Studio с чипами M4 Max и M3 Ultra. Это дало понять, что компания не планирует выпускать чип M4 Ultra. Чипы Ultra представляют собой пару чипов Max, соединённых между собой посредством технологии UltraFusion, но M4 Max лишён необходимого для этого соединения. Apple также дала понять, что не планирует выпускать флагманский Ultra-чип для каждого поколения M-серии.

Что касается будущего Mac Studio, то о нём пока мало что известно. Поскольку его оснастят флагманским чипом M5 Ultra, можно предположить, что разработчики сосредоточатся на внутренних обновлениях, направленных на повышение производительности.