В России появятся детские SIM-карты — они позволят родителям следить за детьми

Минцифры объявило о введении специальных детских SIM-карт, благодаря которым родители смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, который сделал соответствующее заявление на межрегиональном форуме поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Обязательно для всех детей всё-таки оформлять SIM-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей», — приводит источник слова министра. Он также добавил, что у родителей будет возможность получения геотреков детей по запросу без судебных решений.

Напомним, Минцифры предложило ввести отдельные SIM-карты для детей в возрасте до 14 лет в августе этого года. За счёт этого планировалось обеспечить дополнительные средства родительского контроля и расширить фильтрацию трафика. Ведомство намеревалось обязать мобильных операторов предоставлять такую возможность.

На этой неделе председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил, что в ноябре вступила в силу норма федерального закона, позволяющая блокировать SIM-карты в случае превышения установленного лимита. Напомним, россияне могут оформлять на себя не более 20 SIM-карт. В сентябре в стране также вступили в силу штрафы за передачу SIM-карт третьим лицам.