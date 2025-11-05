Компания Realme анонсировала UI 7.0 — новейшую версию пользовательского интерфейса для своих устройств на базе Android 16. Программное обеспечение включает новый дизайн, инструменты искусственного интеллекта, системную оптимизацию, направленную на более плавную работу интерфейса, а также расширенные возможности персонализации.

Новый дизайн Light Glass добавляет интерфейсу многослойную прозрачность, глубину, текучесть и текстуры стекла. Иконки Ice Cube заменяют плоские элементы кристаллическими символами. Центр управления имеет матовый полупрозрачный фон Misty Glass, а Breathing Dock оптимизирует макет для ясности и структурированности. Очевидно, что компания вдохновлялась при разработке Light Glass дизайном Liquid Glass последних операционных систем Apple.

Новый интерфейс Realme UI 7.0 поддерживает iPhone и Apple Watch Connect, позволяя синхронизировать звонки, сообщения и данные о состоянии здоровья на разных устройствах. Новые ИИ-инструменты включают:

AI Notify Brief — объединяет уведомления в утренние и вечерние сводки с ключевыми новостями, расписаниями и задачами;

AI Framing Master — предоставляет рекомендации по композиции для фотосъемки;

AI Gaming Coach — предоставляет персонализированные рекомендации по прохождению игр.

Движок Flux в Realme UI 7.0 повышает скорость отклика на 15 %, производительность на 22 % и плавность прокрутки приложений на 29 %. Многозадачная боковая панель обеспечивает быстрый доступ к инструментам и приложениям, позволяя не отвлекаться от текущих задач. Плавная анимация обеспечивает естественные и плавные переходы.

Flux Theme 2.0 предлагает темы с крупным текстом, панорамный режим Always-On Display, а также поддержку живых фотографий и видеообоев с динамической глубиной резкости на базе искусственного интеллекта. Дополнительные возможности включают анимацию отпечатков пальцев, интерактивные значки рабочего стола с возможностью изменения размера и цвета, виджеты и новые стили экрана блокировки.

Смартфон Realme GT 8 Pro будет поставляться с предустановленной оболочкой Realme UI 7.0. Другие устройства, включая GT 7 Pro, начнут получать обновления с ноября 2025 года. Открытую бету-версию Realme UI 7.0 в четвёртом квартале этого года получат:

Realme GT 7 Series — GT 7 Pro, GT 7, GT 7 Dream Edition, GT 7T;

Realme GT 6 Series — GT 6T, GT 6;

Realme P Series — P4 Pro, P4 5G, P3 Ultra 5G, P3 Pro 5G, P3 5G, P3x 5G, P3 Lite 5G, P2 Pro 5G, P1 Pro 5G;

Realme 15 Series — 15 Pro 5G, 15 5G;

Realme 14 Series — 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14T 5G, 14x 5G;

Realme 13 Series — 13 Pro+ 5G, 13 Pro 5G;

Realme 12 Series — 12 Pro+ 5G, 12 Pro 5G, 12 5G, 12x 5G;

Realme NARZO Series — NARZO 80 Pro 5G, NARZO 80x 5G, NARZO 80 Lite 5G, NARZO 70x 5G;

Realme C & N Series — C75 5G, C73 5G, C65 5G, C63 5G, N65 5G.

В первом квартале 2026 года обновление получат: