Сегодня 05 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети В YouTube появилась незакрываемая реклам...
реклама
Новости Software

В YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана

Администрация YouTube регулярно развёртывает те или иные обновления на платформе — они могут касаться её внешнего вида или возможностей для пользователей и авторов. Одни нововведения воспринимаются аудиторией позитивно, другие — в штыки; очередное из них, очевидно, относится ко второй категории.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

При просмотре рекламы в горизонтальном формате на мобильных приложениях YouTube может показываться боковая панель, которая занимает половину экрана. Как правило, на этой панели показываются товары или ссылки на сайты. Такая реклама может раздражать, но обычно её можно закрыть — в правом верхнем углу есть кнопка с крестиком.

Источник изображения: x.com/AnthonyHigman

Источник изображения: x.com/AnthonyHigman

Как выяснилось, в администрации YouTube решили немного изменить этот формат рекламы — эта самая кнопочка с крестиком для закрытия панели теперь исчезла, обратили внимание пользователи соцсетей. Это значит, что закрыть рекламу по желанию, если она появилась, больше не получится. Комментариев от администрации YouTube с обоснованием этого решения пока не последовало. Но едва ли есть сомнения, что просмотр видео с платформы на мобильных устройствах станет менее приятным.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
YouTube начнёт автоматически улучшать видео низкого качества — от этого можно будет отказаться
YouTube поможет пользователям завязать с просмотром Shorts
YouTube объявил войну ИИ-дипфейкам, запустив функцию «Определение сходства»
Соцсеть Bluesky набрала 40 млн пользователей и начала тестировать функцию дизлайков
Китай одобрил сделку по продаже американского TikTok
OpenAI добавила в Sora камео и объединение видео
Теги: youtube, реклама, приложение
youtube, реклама, приложение
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.