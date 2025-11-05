В YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана

Администрация YouTube регулярно развёртывает те или иные обновления на платформе — они могут касаться её внешнего вида или возможностей для пользователей и авторов. Одни нововведения воспринимаются аудиторией позитивно, другие — в штыки; очередное из них, очевидно, относится ко второй категории.

При просмотре рекламы в горизонтальном формате на мобильных приложениях YouTube может показываться боковая панель, которая занимает половину экрана. Как правило, на этой панели показываются товары или ссылки на сайты. Такая реклама может раздражать, но обычно её можно закрыть — в правом верхнем углу есть кнопка с крестиком.

Как выяснилось, в администрации YouTube решили немного изменить этот формат рекламы — эта самая кнопочка с крестиком для закрытия панели теперь исчезла, обратили внимание пользователи соцсетей. Это значит, что закрыть рекламу по желанию, если она появилась, больше не получится. Комментариев от администрации YouTube с обоснованием этого решения пока не последовало. Но едва ли есть сомнения, что просмотр видео с платформы на мобильных устройствах станет менее приятным.