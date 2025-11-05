Материнская плата для телефонных спамеров показалась на фото — у неё 36 порта USB

Есть вещи, которых, кажется, никогда не будет в избытке. Например, портов USB на материнских платах — иначе не пришлось бы изобретать USB-концентраторы. Эту нехитрую мысль опроверг один из пользователей Reddit, опубликовавший видео с материнскими платами, на каждой из которых аж по 36 портов USB.

Запись, вероятно, сделана на заводе или складе: в кадре не одна материнская плата — они лежат одна на другой вперемежку с полиэтиленовой плёнкой. Не исключено, что они находятся уже у клиента, потому что такое оборудование может быть востребовано в кол-центрах телефонных спамеров. Это логично, ведь если нужно подключить множество телефонов, то не помешает такое же множество портов.

Есть предположение, что это не «оригинальные» материнские платы, а модифицированные версии с дополнительными USB-интерфейсами и контроллерами, предназначенные для конкретных целей. Это могут быть также масштабное тестирование устройств или даже майнинг. Интересно, что сокеты на этих материнских платах — это Intel LGA 1151 эпохи Skylake/Kaby Lake. Маркировка бренда на платах отсутствует, так что это OEM-продукт. На месте два модуля оперативной памяти и штатный кулер; остаётся даже место для видеокарты.

На потребительском компьютере 36 портов USB — всё-таки избыточное число. Можно подключить гарнитуру, мышь, клавиатуру, геймпад, микрофон, колонки, USB-концентратор (почему бы нет?) и Stream Deck. И останется ещё куча свободных портов — хотя бы душа не будет болеть, что их не хватит.