Данные о переписках россиян теперь будут хранить три года вместо одного

С 1 января 2026 года срок хранения метаданных о переписках пользователей российского сегмента интернета вырастет с одного года до трёх лет — соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Источник изображения: Ed Pylypenko / unsplash.com

Источник изображения: Ed Pylypenko / unsplash.com

Хранить метаданные о переписках обязаны компании, которые зарегистрированы в России как организаторы распространения информации (ОРИ). Это лица, которые отвечают за работу информационных систем, а также программных компонентов, необходимых для приёма, передачи, доставки и обработки сообщений пользователей интернета.

Субъекты ОРИ обязаны хранить сведения о пользователях, их регистрационные данные, записи об авторизации и иные сведения — точный набор данных приводится в соответствующем постановлении правительства. По запросу правоохранительных органов субъекты ОРИ обязаны передавать им соответствующую информацию о пользователях.

Ранее в этом году в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что увеличение срока хранения данных о переписках россиян направлено на защиту граждан от кибермошенничества, и позволит эффективнее выявлять противоправные действия, в том числе с помощью единой антифрод-платформы. В частности, это позволит учитывать сведения за более длительный период, что важно для выявления сложных и многоэтапных мошеннических схем.

На этапе обсуждения проекта эксперты также отмечали, что увеличение сроков хранения данных повлечёт за собой соответствующее увеличение расходов организаторов распространения информации. По некоторым оценкам, расширение серверных мощностей в рамках реализации поправок может обойтись крупной российской digital-компании до 200 млн рублей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: россия, ори, правительство
