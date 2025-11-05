Сто лет проклятия: анонсирован семейный детектив The Many Sins of House Ocampo в духе Return of the Obra Dinn

Берлинская студия Dead Idle Games, известная по бесплатной приключенческой игре с элементами хоррора If On A Winter's Night, Four Travelers (рейтинг 96 % в Steam), представила свой следующий проект.

Разработка называется The Many Sins of House Ocampo и представляет собой детективное приключение в формате point-and-click. Анонсирующий геймплейный трейлер прилагается (прикреплён ниже).

«Прибытие загадочного письма ставит под сомнение всё, что Лусия знала о себе и своей семье. Под толщей почти сотни лет лжи, предательства и смерти, говорят, — проклятие. Но люди говорят много разных вещей», — напоминают авторы.

События игры развернутся в Аргентине образца 1977 года. Девушка Лусия из Буэнос-Айреса узнаёт, что является последним живым потомком семьи аргентинских поселенцев Окампо, якобы страдающей от ужасного проклятия.

В роли Лусии игрокам предстоит пережить последние моменты жизни предков (через письма, дневники, документы, аудиозаписи) и проследить их судьбу на интерактивной доске подсказок, чтобы выяснить правду о проклятии и своём происхождении.

Скриншоты

Обещают мрачные и взрослые темы, дедуктивные механики, «захватывающий дух пиксель-арт в роскошных 320×180» и атмосферный саундтрек, объединяющий аргентинский фолк, дарк-эмбиент и классическое пианино.

The Many Sins of House Ocampo создаётся для Steam (Windows, Linux) и не имеет сроков выхода. Игра вдохновлена семейными сагами вроде «Ста лет одиночества» и «Хроник убитого дома», а также, судя по всему, Return of the Obra Dinn.