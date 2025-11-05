Сегодня 05 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Сто лет проклятия: анонсирован семейный ...
реклама
Новости Software

Сто лет проклятия: анонсирован семейный детектив The Many Sins of House Ocampo в духе Return of the Obra Dinn

Берлинская студия Dead Idle Games, известная по бесплатной приключенческой игре с элементами хоррора If On A Winter's Night, Four Travelers (рейтинг 96 % в Steam), представила свой следующий проект.

Источник изображений: Dead Idle Games

Источник изображений: Dead Idle Games

Разработка называется The Many Sins of House Ocampo и представляет собой детективное приключение в формате point-and-click. Анонсирующий геймплейный трейлер прилагается (прикреплён ниже).

«Прибытие загадочного письма ставит под сомнение всё, что Лусия знала о себе и своей семье. Под толщей почти сотни лет лжи, предательства и смерти, говорят, — проклятие. Но люди говорят много разных вещей», — напоминают авторы.

События игры развернутся в Аргентине образца 1977 года. Девушка Лусия из Буэнос-Айреса узнаёт, что является последним живым потомком семьи аргентинских поселенцев Окампо, якобы страдающей от ужасного проклятия.

В роли Лусии игрокам предстоит пережить последние моменты жизни предков (через письма, дневники, документы, аудиозаписи) и проследить их судьбу на интерактивной доске подсказок, чтобы выяснить правду о проклятии и своём происхождении.

Скриншоты
Смотреть все изображения (5)
Смотреть все
изображения (5)

Обещают мрачные и взрослые темы, дедуктивные механики, «захватывающий дух пиксель-арт в роскошных 320×180» и атмосферный саундтрек, объединяющий аргентинский фолк, дарк-эмбиент и классическое пианино.

The Many Sins of House Ocampo создаётся для Steam (Windows, Linux) и не имеет сроков выхода. Игра вдохновлена семейными сагами вроде «Ста лет одиночества» и «Хроник убитого дома», а также, судя по всему, Return of the Obra Dinn.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Лавкрафтианское приключение Dreadmoor от российских разработчиков отправит игроков на рыбалку в постапокалиптическом мире
«Настоящая» детективная RPG от экс-разработчиков Disco Elysium сменила название и не только — геймплейный трейлер и скриншоты Tangerine Antarctic
Детективная игра Agatha Christie — Death on the Nile позволит по-новому взглянуть на один из самых известных романов Агаты Кристи
Зал Славы видеоигровой индустрии России готовится к пополнению — стартовало третье народное голосование
«Судный день» опять откладывается: аркадный боевик Terminator 2D: No Fate по мотивам «Терминатор 2» не выйдет 26 ноября
«Прощай, социальная жизнь»: технические проблемы не помешали Europa Universalis V установить в Steam новый рекорд для серии
Теги: приключение
the many sins of house ocampo, dead idle games, приключение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.