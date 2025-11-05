Сегодня 05 ноября 2025
Новости Software

Разработчики Kiborg анонсировали безумную мультиплеерную игру Chicken Chicken в мире «очень злых птиц»

Российская Sobaka Studio (Redeemer, Remedium), в апреле выпустившая безжалостный роглайт-боевик Kiborg, посредством портала IGN представила новую игру, но совершенного другого рода.

Источник изображений: Sobaka Studio

Проект называется Chicken Chicken и представляет собой безумную мультиплеерную игру на восьмерых человек в постапокалиптическом мире, где правят обезумевшие птицы. Анонсирующий трейлер прикреплён ниже.

В роли куриц пользователям предстоит вступить в битву за место на вершине иерархии пустошей, собрать свою стаю, сформировать временные альянсы и выжить в «сумасшедших» мини-играх.

По словам разработчиков, поддержка от двух до восьми человек делает Chicken Chicken идеальной игрой для больших компаний. Упомянутые мини-игры предложат соревноваться в скорости, подъёме на гору, ловле мух и прочих занятиях.

Одни мини-игры потребуют вдумчивого подхода команды, тогда как другие включают противостояние одной курицы целой стае. После релиза проект будет получать дополнительные мини-игры.

Обещают полную харизмы, мусора и «очень злых птиц» красочную пустошь, изобилующие предательствами и триумфами игровые сессии, а также бесконечную «реиграбельность».

Chicken Chicken создаётся для ПК, мобильных устройств и только потом консолей. Завтра, 6 ноября, в Steam и Epic Games Store станет доступна демоверсия игры. Пока заявлена поддержка только английского языка.

Теги: sobaka studio, экшен
