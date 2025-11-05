Сегодня 05 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Sharp выпустила компактный смартфон с 24...
реклама
Новости Hardware

Sharp выпустила компактный смартфон с 240-Гц дисплеем OLED — такого нет даже у лучших геймерских моделей

Японская компания Sharp выпустила уникальный смартфон Aquos sense10 среднего ценового сегмента, представленный в шести различных цветах. Уникальная особенность устройства заключается в том, что оно оснащено компактным OLED-дисплеем с очень высокой частотой обновления — 240 Гц. Даже у вышедшего недавно геймерского RedMagic 11 Pro частота составляет лишь 165 Гц.

Источник изображений: Sharp

Источник изображений: Sharp

Несмотря на то, что устройство оснащено экраном меньшего размера, чем Apple iPhone 17, Sharp Aquos sense10 имеет примерно те же габариты за счёт более толстых рамок. Толщина смартфона составляет 8,9 мм, а вес — 166 граммов.

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 7s Gen 3 (четыре ядра Cortex-A720 и четыре Cortex-A520). Новинка выделяется 6,1-дюймовым фирменным экраном Pro IGZO OLED с разрешением 2340 × 1080 пикселей и пиковой яркостью 2000 кд/м². Дисплей поддерживает переменную частоту обновления от 1 до 240 Гц, что делает его быстрее, чем даже экраны самых передовых флагманских игровых смартфонов, таких как RedMagic 11 Pro (144 Гц). Корпус Aquos sense10 защищён от воды и пыли по стандарту IP68. Несмотря на компактные размеры, устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 36 Вт.

Помимо 32-Мп фронтальной камеры с оптикой f/2.2, смартфон также получил 50-Мп сенсор размером 1/1,55 дюйма с оптикой f/1.9 и 50-Мп сверхширокоугольную камеру на базе сенсора размером 1/2,5 дюйма с оптикой f/2.2. Камеры устройства предлагают поддержку различных ИИ-функций, таких как автоматическое удаление нежелательных отражений или теней.

Для аудио по Bluetooth устройство поддерживает кодеки Qualcomm aptX Adaptive и Sony LDAC. Смартфон поставляется с Android 16, гарантированно получит три крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности.

Обычно Sharp не продаёт свои продукты за пределами родного рынка. В Японии Aquos sense10 оценивается в 62 700 иен (около $410) за версию с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти. За вариант с 8/256 Гбайт памяти просят 69 300 иен (около $450).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Sharp представили VR-перчатки, которые передают тактильные ощущения от прикосновений к виртуальным объектам
Sharp представила прочный флагманский смартфон Aquos R10 с 240-Гц экраном и более доступный Wish 5
Sharp не выдержала конкуренции китайских производителей и продаст один из заводов ЖК-дисплеев
Motorola представила сверхтонкий смартфон Edge 70 — это глобальная версия X70 Air
Видеообзор смартфона Honor X9d
«Самый мощный смартфон в мире» RedMagic 11 Pro разобрали вплоть до уникальной СЖО
Теги: sharp, sharp aquos, oled, смартфон
sharp, sharp aquos, oled, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.