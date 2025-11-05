Японская компания Sharp выпустила уникальный смартфон Aquos sense10 среднего ценового сегмента, представленный в шести различных цветах. Уникальная особенность устройства заключается в том, что оно оснащено компактным OLED-дисплеем с очень высокой частотой обновления — 240 Гц. Даже у вышедшего недавно геймерского RedMagic 11 Pro частота составляет лишь 165 Гц.

Несмотря на то, что устройство оснащено экраном меньшего размера, чем Apple iPhone 17, Sharp Aquos sense10 имеет примерно те же габариты за счёт более толстых рамок. Толщина смартфона составляет 8,9 мм, а вес — 166 граммов.

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 7s Gen 3 (четыре ядра Cortex-A720 и четыре Cortex-A520). Новинка выделяется 6,1-дюймовым фирменным экраном Pro IGZO OLED с разрешением 2340 × 1080 пикселей и пиковой яркостью 2000 кд/м². Дисплей поддерживает переменную частоту обновления от 1 до 240 Гц, что делает его быстрее, чем даже экраны самых передовых флагманских игровых смартфонов, таких как RedMagic 11 Pro (144 Гц). Корпус Aquos sense10 защищён от воды и пыли по стандарту IP68. Несмотря на компактные размеры, устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 36 Вт.

Помимо 32-Мп фронтальной камеры с оптикой f/2.2, смартфон также получил 50-Мп сенсор размером 1/1,55 дюйма с оптикой f/1.9 и 50-Мп сверхширокоугольную камеру на базе сенсора размером 1/2,5 дюйма с оптикой f/2.2. Камеры устройства предлагают поддержку различных ИИ-функций, таких как автоматическое удаление нежелательных отражений или теней.

Для аудио по Bluetooth устройство поддерживает кодеки Qualcomm aptX Adaptive и Sony LDAC. Смартфон поставляется с Android 16, гарантированно получит три крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности.

Обычно Sharp не продаёт свои продукты за пределами родного рынка. В Японии Aquos sense10 оценивается в 62 700 иен (около $410) за версию с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти. За вариант с 8/256 Гбайт памяти просят 69 300 иен (около $450).