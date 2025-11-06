Сегодня 06 ноября 2025
Ремастер классического квеста Syberia поступил в продажу — с новой графикой и старой русской озвучкой

Разработчики из Virtuallyz Gaming и Microids Studio Paris совместно с издательством Microids выпустили в продажу Syberia Remastered — полностью обновлённый квест, оригинальная версия которого была выпущена в 2002 году.

Источник изображения: Microids

Источник изображений: Microids

В сюжетном плане обновлённый вариант ничем не отличается от классического. Молодая юристка Кейт Уокер из Нью-Йорка прибывает в далёкую деревушку во Французских Альпах по поручению, связанному с завершением сделки по продаже фабрики автоматонов. Короткий деловой визит превращается в невероятное приключение в декорациях Восточной Европы.

Syberia Remastered по своему устройству и внешнему виду очень похожа на вышедшую несколько лет назад Syberia: The World Before — даже модель главной героини явно скопирована оттуда, но адаптирована с учётом сюжетно обоснованного «омоложения».

Ремастер получил полностью трёхмерное окружение, динамическое освещение, улучшенный интерфейс и более плавное управление. Загадки тоже переработаны с оглядкой на Syberia: The World Before, где нужные предметы и объекты разрешалось рассматривать с разных сторон.

Первые покупатели Syberia Remastered в Steam с теплотой вспоминают классическую историю Бенуа Сокаля (Benoit Sokal), оставляя положительные отзывы больше из чувства ностальгии. А вот техническое исполнение ремастера стало основной причиной для недовольства.

Геймеры отметили непроработанные анимации персонажей, неудобную систему автосохранений и многочисленные технические ошибки. Разработчики также зачем-то оставили сюжетные заставки из оригинала (со старым окружением и другой моделью главной героини).

Обновлённая версия Syberia вышла на ПК (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Игра продаётся и в российском Steam (с классической русской озвучкой) за 1100 рублей, но до 20 ноября её можно купить с 10-процентной скидкой.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: syberia remastered, virtuallyz gaming, microids studio paris, microids, приключение
