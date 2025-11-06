Сегодня 06 ноября 2025
Глобальная версия OnePlus 15 будет идентична китайской, включая огромную батарею и мощный кулер

Флагманский смартфон OnePlus 15 был представлен в Китае в прошлом месяце. Его глобальный релиз состоится 13 ноября. Перед мировой премьерой производитель поделился некоторой дополнительной информацией об устройстве.

Источник изображений: OnePlus

Источник изображений: OnePlus

Как и китайская модель глобальная версия OnePlus 15 оснащена LTPO OLED-экраном с разрешением 1.5K и частотой обновления 165 Гц. OnePlus заявляет, что дисплей «обеспечивает новый уровень плавности движения в сочетании с чёткостью и невероятной детализацией».

Дисплей обладает яркостью 1800 кд/м² в режиме High Brightness Mode. Минимальный уровень яркости составляет 1 кд/м². Он имеет сертификат TÜV Rheinland (защита глаз), поддерживает функцию Eye Comfort Reminder и режим Eye Comfort Mode для игр, который «тонко регулирует насыщенность цветов, помогая снизить нагрузку на глаза».

Компания обещает, что OnePlus 15 будет выдавать 165 кадров в секунду в Call of Duty: Mobile, Brawl Stars и Clash of Clans. В других играх также следует ожидать «первый в отрасли постоянно активный игровой процесс со скоростью 120 кадров в секунду и нулевым падением кадров».

Смартфон оснащён системой охлаждения Cryo-Velocity Cooling System, включающей испарительную камеру площадью 5731 мм² для эффективного рассеивания тепла, «аэрогелевый изоляционный слой, разработанный для аэрокосмической отрасли», для минимизации теплопередачи, а также заднюю крышку цвета белого графита для равномерного распределения тепла. Всё это делает телефон приятным на ощупь независимо от того, во что вы играете и как долго.

В основе устройства используется флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, работающий в паре с сопроцессором, отвечающим за частоту дискретизации 3200 Гц у сенсорного экрана. Также устройство оснащено отдельным контроллером Wi-Fi, который «поддерживает надёжное и стабильное соединение даже в загруженных сетевых средах».

Автономность глобальной версии OnePlus 15 обеспечивает та же батарея Silicon NanoStack ёмкостью 7300 мА·ч, что используется в китайской версии аппарата. Содержание кремния в ней составляет 15 %. Она поддерживает 120-Вт проводную и 50-Вт беспроводную зарядку. Аккумулятор сохраняет не менее 80 % своей первоначальной ёмкости после четырёх лет использования и может надёжно работать при температурах до −20 °C.

Работает OnePlus 15 под управлением OxygenOS 16 на базе Android 16. Для смартфона также заявлена защита от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

