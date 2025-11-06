Сегодня 06 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Проигрыватели аудио и видео Spotify стал показывать еженедельную ста...
реклама
Новости Software

Spotify стал показывать еженедельную статистику прослушивания

Ранее Spotify был довольно скуп на пользовательскую статистику — меломанам приходилось либо привязывать свои учётные записи к Last.fm и другим подобным службам, либо ждать, когда стриминг подготовит слушателю персональный годовой отчёт. Теперь музыкальная платформа решила измениться к лучшему.

Источник изображения: spotify.com

Источник изображения: spotify.com

В Spotify появилась новая функция под названием «Статистика прослушивания» (Listening stats), призванная показывать пользователям еженедельную сводку о том, что они слушают. Здесь выводятся любимые исполнители и композиции за неделю, и этой информацией можно поделиться в Instagram, WhatsApp или в личных сообщениях в самом Spotify. В еженедельных сводках также будут появляться особые моменты, в том числе важные достижения, новые открытия или нечто интересное для фанатов.

На странице статистики есть возможность создать плейлист на основе композиций, которые уже понравились, и песен, которые, возможно, будут интересны, исходя из вкусов пользователя. Доступ к функции открывается в профиле. Статистика доступна для пользователей бесплатной и платной версий Spotify в более чем 60 странах мира. Платформа по-прежнему продолжит радовать подписчиков годовыми отчётами — всегда интересно убедиться в том, кто окажется любимым исполнителем, и узнать другие любопытные факты. Регулярная статистика поможет слушателям лучше понять свои вкусы и привычки, но отчёт по итогам года может показаться уже не таким забавным.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Основатель и глава Spotify внезапно объявил об уходе в отставку
Spotify начнёт маркировать музыку с ИИ и запретит клонированные голоса
Россиянам перекроют доступ к Spotify Premium — сервис ужесточает правила
В YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана
Рекламная выручка YouTube в третьем квартале подскочила на 15 % до $10,2 млрд
YouTube перестанет показывать детям ролики с насилием в видеоиграх
Теги: spotify, стриминг, статистика
spotify, стриминг, статистика
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.