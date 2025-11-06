Spotify стал показывать еженедельную статистику прослушивания

Ранее Spotify был довольно скуп на пользовательскую статистику — меломанам приходилось либо привязывать свои учётные записи к Last.fm и другим подобным службам, либо ждать, когда стриминг подготовит слушателю персональный годовой отчёт. Теперь музыкальная платформа решила измениться к лучшему.

В Spotify появилась новая функция под названием «Статистика прослушивания» (Listening stats), призванная показывать пользователям еженедельную сводку о том, что они слушают. Здесь выводятся любимые исполнители и композиции за неделю, и этой информацией можно поделиться в Instagram✴, WhatsApp или в личных сообщениях в самом Spotify. В еженедельных сводках также будут появляться особые моменты, в том числе важные достижения, новые открытия или нечто интересное для фанатов.

На странице статистики есть возможность создать плейлист на основе композиций, которые уже понравились, и песен, которые, возможно, будут интересны, исходя из вкусов пользователя. Доступ к функции открывается в профиле. Статистика доступна для пользователей бесплатной и платной версий Spotify в более чем 60 странах мира. Платформа по-прежнему продолжит радовать подписчиков годовыми отчётами — всегда интересно убедиться в том, кто окажется любимым исполнителем, и узнать другие любопытные факты. Регулярная статистика поможет слушателям лучше понять свои вкусы и привычки, но отчёт по итогам года может показаться уже не таким забавным.