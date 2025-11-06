Сегодня 06 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В Китае запустят беспилотные аэротакси м...
реклама
Новости Hardware

В Китае запустят беспилотные аэротакси между аэропортами и городами в ближайшие два года

Китайская компания EHang, лидер в разработке электрических летающих такси с вертикальным взлётом и посадкой, планирует в течение трёх лет запустить в стране коммерческие беспилотные пассажирские рейсы из крупных аэропортов в города. Речь идёт об услугах в мегаполисах масштаба Шэньчжэня и Хэфэя. Беспилотному воздушному транспорту проще начать работу с аэропортов, откуда можно будет постепенно перейти в сферу городского транспорта.

Источник изображения: EHang

«Магистральный» электролёт VT-35 компании EHang. Источник изображения: EHang

Компания EHang уже имеет лицензию на организацию коммерческих туристических воздушных маршрутов в Гуанчжоу и Хэфэе. Полёты должны начаться до конца текущего года, но будут проходить в заповедниках вдали от городов по строго утверждённым маршрутам. Очевидно, по такой же схеме будет создаваться инфраструктура перевозок из аэропортов в города и обратно. Стоимость услуги составит около $30, что соизмеримо с поездкой на такси премиального уровня и значительно дешевле путешествия в люксовом автомобиле.

Ранее в этом году руководство EHang уже делилось своим видением развития низковысотных коммерческих услуг в Китае. В частности, к 2030 году в небе страны может быть развёрнут сервис «воздушных маршруток». Также компания не исключает, что примерно в то же время, при наличии соответствующей инфраструктуры, будут разрешены полёты вне фиксированных маршрутов. Сама EHang готова к такому развитию событий, опережая конкурентов минимум на два года.

В конечном итоге «летающие автомобили» выйдут за рамки туризма. Это огромный рынок. Только в этом году рынок низковысотной экономики в Китае достигнет отметки около $210 млрд. Электролёты пока не играют на нём заметной роли, но 2025 год рассматривается как переломный. В следующем году в игру в Китае вступят «сухопутные авианосцы» XPeng со своим нишевым продуктом — летающим двухместным модулем в комплекте с автомобилем. Производственные мощности XPeng с ходу обойдут возможности EHang. Если EHang сможет производить в 2027 году по 1000 электролётов в год, то XPeng с 2027 года обещает выпускать по 10 тыс. «авианосцев» ежегодно. Эти две и другие компании из Китая начнут формировать новые рынки воздушной мобильности, на котором компании из США и других стран пока не представлены и быстро там не появятся.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев
EHang представила «летающую маршрутку» VT35 на электротяге — два пассажира и 200 км за час
Электролёт Archer Aviation с пилотом на борту впервые пролетел 88 км за 31 минуту
Нейроимплант уменьшили до размера нейрона и сделали его беспроводным — подопытные мыши его даже не заметили
Захваченная часть Nexperia объяснила, почему остановила поставки чиповых полуфабрикатов в Китай
Foxconn рассмотрел в десятке крупнейших японских автопроизводителей своих потенциальных заказчиков
Теги: ehang, аэротакси
ehang, аэротакси
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.