В Китае запустят беспилотные аэротакси между аэропортами и городами в ближайшие два года

Китайская компания EHang, лидер в разработке электрических летающих такси с вертикальным взлётом и посадкой, планирует в течение трёх лет запустить в стране коммерческие беспилотные пассажирские рейсы из крупных аэропортов в города. Речь идёт об услугах в мегаполисах масштаба Шэньчжэня и Хэфэя. Беспилотному воздушному транспорту проще начать работу с аэропортов, откуда можно будет постепенно перейти в сферу городского транспорта.

Компания EHang уже имеет лицензию на организацию коммерческих туристических воздушных маршрутов в Гуанчжоу и Хэфэе. Полёты должны начаться до конца текущего года, но будут проходить в заповедниках вдали от городов по строго утверждённым маршрутам. Очевидно, по такой же схеме будет создаваться инфраструктура перевозок из аэропортов в города и обратно. Стоимость услуги составит около $30, что соизмеримо с поездкой на такси премиального уровня и значительно дешевле путешествия в люксовом автомобиле.

Ранее в этом году руководство EHang уже делилось своим видением развития низковысотных коммерческих услуг в Китае. В частности, к 2030 году в небе страны может быть развёрнут сервис «воздушных маршруток». Также компания не исключает, что примерно в то же время, при наличии соответствующей инфраструктуры, будут разрешены полёты вне фиксированных маршрутов. Сама EHang готова к такому развитию событий, опережая конкурентов минимум на два года.

В конечном итоге «летающие автомобили» выйдут за рамки туризма. Это огромный рынок. Только в этом году рынок низковысотной экономики в Китае достигнет отметки около $210 млрд. Электролёты пока не играют на нём заметной роли, но 2025 год рассматривается как переломный. В следующем году в игру в Китае вступят «сухопутные авианосцы» XPeng со своим нишевым продуктом — летающим двухместным модулем в комплекте с автомобилем. Производственные мощности XPeng с ходу обойдут возможности EHang. Если EHang сможет производить в 2027 году по 1000 электролётов в год, то XPeng с 2027 года обещает выпускать по 10 тыс. «авианосцев» ежегодно. Эти две и другие компании из Китая начнут формировать новые рынки воздушной мобильности, на котором компании из США и других стран пока не представлены и быстро там не появятся.