Apple уменьшила цены, по которым скупает б/у iPhone, Mac, Watch и iPad у населения

Apple обновила стоимость обмена в рамках программы Trade-In смартфонов iPhone, планшетов iPad, компьютеров Mac и смарт-часов Apple Watch, снизив максимальную сумму выплат до $145, сообщил ресурс MacRumors.

Время от времени Apple обновляет условия программы Trade-In, корректируя стоимость обмена всех своих продуктов, а также максимальную сумму, которую она выплачивает за некоторые телефоны на Android при обмене на новое устройство.

Как сообщает MacRumors, Apple скорректировала максимальную стоимость обмена для большинства устройств, снизив цены в среднем примерно на 20 %, за несколькими исключениями.

В частности, при обмене смартфонов iPhone пользователь может получить за старую модель от $40 до $670. В том числе, за смартфон iPhone 16 Pro Max — до $670, за iPhone 16 Pro — до $550, за iPhone 16 Plus — до $450, за iPhone 16 — до $420.

Также была скорректирована стоимость обмена для некоторых смартфонов на Android. Кроме того, Apple прекратила принимать для обмена 12-дюймовые ноутбуки MacBook.

Как отметил MacRumors, в данных по компьютеру Mac Pro, скорее всего, вкралась опечатка.