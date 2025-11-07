Сегодня 07 ноября 2025
Пациент с мозговым имплантом Neuralink получил «вторую пару глаз»

Один из пациентов Neuralink, начавшей после получения одобрения FDA тестирование мозговых имплантатов, предназначенных для восстановления зрения, нашёл новое применение этой технологии — вернул себе чувство движения, сообщил ресурс TechSpot.

Источник изображения: TechSpot

Источник изображения: TechSpot

Брэд Смит не слепой, но из-за бокового амиотрофического склероза (БАС) в запущенной форме у него ограничены движения головой. Смит использует Neuralink для управления веб-камерой и подвесом, что, по словам пациента, дало ему «вторую пару глаз».

Смит до этого общался с окружающими с помощью интерфейса отслеживания взгляда Eyegaze, который позволял ему выбирать буквы на экране. Однако система требовала строго контролируемого освещения, что ограничивало возможности её использования. В ноябре 2024 года Смит стал третьим человеком — и первым пациентом с БАС — получившим нейрокомпьютерный интерфейс Neuralink.

Пройдя обучение, Смит начал использовать имплант для перемещения курсора на экране компьютера. Затем он подключил интерфейс Neuralink к Insta360 Link 2 — веб-камере с разрешением 4K и моторизованным подвесом, что позволило ему панорамировать, наклонять и масштабировать кадр с помощью мозговых импульсов, имитируя движения головой.

Компания оптимизировала камеру под его нужды, поскольку стандартная версия Link 2, предназначенная для профессионалов, работающих на совещаниях и в учебных классах, была слишком медленной, чтобы точно соответствовать движениям его глаз. Специалисты Insta360 работали со Смитом над оптимизацией сигналов управления Neuralink, сделав каждую команду более эффективной и обеспечив более естественное управление камерой.

Это позволило Смиту делать то, что ранее было недоступно, — следить за действиями своих детей по дому, записывать видеосообщения и участвовать в семейных мероприятиях на свежем воздухе. Он продолжает совершенствовать использование системы Neuralink-Link 2, экспериментируя с различными углами обзора. Сочетание интерфейса «мозг-компьютер» и моторизованной веб-камеры в определённой мере предоставило пациенту Neuralink некоторую независимость, позволив взаимодействовать с окружающим миром в режиме реального времени.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: neuralink, нейроинтерфейс, мозговой имплант
