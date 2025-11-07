Китайцы представили ИИ-модель Kimi K2-Thinking, которая превзошла GPT-5

Китайская компания Moonshot AI начала развёртывать рассуждающий вариант своей модели искусственного интеллекта — она носит название Kimi K2-Thinking. Разработчик опубликовал результаты тестов модели, из которых видно, что она выступает на равных с передовыми американскими.

Поработать с моделью Kimi K2-Thinking можно бесплатно в чат-боте на сайте проекта или подключить её по API — она стоит столько же, сколько и быстрый вариант нейросети, но расходует дополнительные токены на механизмы рассуждений. Moonshot AI опубликовала открытые веса Kimi K2-Thinking и привела результаты бенчмарков — модель проявила себя на уровне таких отраслевых лидеров как OpenAI GPT-5, Anthropic Claude Sonnet 4.5 и xAI Grok 4.

В самом сложном мультидисциплинарном тесте Humanity's Last Exam (HLE), который включает около 3000 задач по математике, естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам, Kimi K2-Thinking заняла первое место среди всех моделей, оставив позади GPT-5 и Claude Sonnet 4.5. Она успешно справилась с подключением инструментов для HLE, выполняя до 120 шагов. Доступен также режим Heavy, позволяющий Kimi K2-Thinking работать на уровне GPT-5 Pro и Grok 4 Heavy: параллельно запускаются восемь экземпляров модели, все дают ответы на запрос, из которых собирается окончательный. В бесплатном чат-боте эта ресурсоёмкая версия отсутствует.