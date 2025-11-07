Сегодня 07 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Китайцы представили ИИ-модель Kimi K2-Th...
реклама
Новости Software

Китайцы представили ИИ-модель Kimi K2-Thinking, которая превзошла GPT-5

Китайская компания Moonshot AI начала развёртывать рассуждающий вариант своей модели искусственного интеллекта — она носит название Kimi K2-Thinking. Разработчик опубликовал результаты тестов модели, из которых видно, что она выступает на равных с передовыми американскими.

Источник изображений: Moonshot AI

Источник изображений: Moonshot AI

Поработать с моделью Kimi K2-Thinking можно бесплатно в чат-боте на сайте проекта или подключить её по API — она стоит столько же, сколько и быстрый вариант нейросети, но расходует дополнительные токены на механизмы рассуждений. Moonshot AI опубликовала открытые веса Kimi K2-Thinking и привела результаты бенчмарков — модель проявила себя на уровне таких отраслевых лидеров как OpenAI GPT-5, Anthropic Claude Sonnet 4.5 и xAI Grok 4.

В самом сложном мультидисциплинарном тесте Humanity's Last Exam (HLE), который включает около 3000 задач по математике, естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам, Kimi K2-Thinking заняла первое место среди всех моделей, оставив позади GPT-5 и Claude Sonnet 4.5. Она успешно справилась с подключением инструментов для HLE, выполняя до 120 шагов. Доступен также режим Heavy, позволяющий Kimi K2-Thinking работать на уровне GPT-5 Pro и Grok 4 Heavy: параллельно запускаются восемь экземпляров модели, все дают ответы на запрос, из которых собирается окончательный. В бесплатном чат-боте эта ресурсоёмкая версия отсутствует.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии словаря Collins Dictionary
Microsoft представила амбициозную концепцию ИИ, свободную от технологий OpenAI
Видные учёные в сфере ИИ заявили, что он уже сильнее человека во многих задачах
На «Яндекс Маркете» появился ИИ-агент — он найдёт товар по фото и поможет с выбором подарков
Microsoft займётся созданием медицинского суперинтеллекта
Через пару лет тестировать новые игры Square Enix будет по большей части генеративный ИИ
Теги: moonshot ai, ии
moonshot ai, kimi, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.