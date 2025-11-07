Сегодня 07 ноября 2025
Asus ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 показалась в Европе по цене выше €4000

Видеокарта Asus ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 появится в продаже позже, чем ожидалось. Ретейлеры сообщают о начале поставок новинки в конце ноября. По данным немецкого Proshop, поставки карты ожидаются с 27 ноября. Она выставлена по цене €4099 (включая НДС), что почти вдвое дороже актуальной рекомендованной стоимости (€2099) эталонной RTX 5090 Founders Edition в Европе.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

В финском офисе Proshop карта имеет ценник €4199 (включая НДС), но поставки там ожидаются с 24 ноября. Графический процессор в составе видеокарты имеет дополнительный заводской разгон. Его базовая частота составляет 2010 МГц, а Boost-частота — 2760 МГц.

Источник изображения: Proshop.de

Источник изображения: Proshop.de

Asus выпустила модель ROG Matrix Platinum по случаю своего 30-летия на рынке видеокарт. Карта занимает четыре слота расширения. С учётом цены и эксклюзивности она явно не рассчитана на обычных потребителей — скорее, на коллекционеров. Компания выпустит всего 1000 подобных видеокарт.

Основная особенность карты — двойная система подачи питания. ROG Matrix Platinum оснащена стандартным 12+4-контактным разъёмом 12V-2×6, обеспечивающим передачу до 600 Вт. В сочетании с материнскими платами BTF можно использовать скрытый разъём питания, который увеличивает максимальную мощность карты до 800 Вт, обеспечивает прирост производительности около 10 % и даёт больший запас по мощности для дополнительного разгона.

Система охлаждения видеокарты включает четыре вентилятора, медную испарительную камеру, массивный радиатор и жидкий металл в качестве термоинтерфейса.

Для энтузиастов Asus предусмотрела в видеокарте фирменную технологию Memory Defroster для предотвращения замерзания микросхем памяти при охлаждении видеокарты жидким азотом во время экстремального разгона, а также функцию Power Detector+ в составе утилиты GPU Tweak, предназначенной для мониторинга стабильности питания видеокарты.

Источник:

