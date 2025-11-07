Сегодня 07 ноября 2025
Mazda собралась сделать автомобили углеродно отрицательными — и показала улавливатель CO₂

Японский автопроизводитель Mazda предложил способ сделать транспорт не просто углеродно нейтральным, а, более того, углеродно отрицательным. Оснащённый системой улавливания углекислого газа автомобиль на биотопливе сможет поглощать CO₂ больше, чем производит, пишет The Drive.

Источник изображения: thedrive.com

Компания не отрицает, что шансы уловителя CO₂ из автомобильного выхлопа попасть в серийное производство невелики, но, по крайней мере в теории, такое оборудование может радикально преобразить транспортную отрасль. Сначала нужно допустить, что уже налажена технология производства биотоплива из водорослей, предлагают в Mazda. При производстве такого биотоплива объёмы выбросов составляют примерно 10 % от объёма, выделяемого при его сгорании.

Если при работе двигателя на биотопливе удастся улавливать хотя бы 10 % от того объёма углекислого газа, который при этом производится, то автомобиль становится углеродно отрицательным, потому что остальные 90 % составляют тот объём CO₂, который водоросли поглотили ещё до того, как стать биотопливом. То есть такое транспортное средство с лихвой компенсирует выбросы, возникшие при производстве этого биотоплива.

На практике, конечно, не всё так просто. Даже если бы удалось реализовать производство биотоплива, возникли бы сложности с установкой подобных улавливателей углекислого газа на автомобили — это лишняя масса и дополнительное пространство, которое они занимают. Возможно, если не заглядывать так далеко, Mazda могла бы задуматься об установке этого оборудования на свои актуальные автомобили с традиционными бензиновыми двигателями, но таких обязательств японский производитель на себя пока брать не готов. Поэтому сейчас это лишь концепт.

