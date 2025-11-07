Microsoft лишила «Связь с телефоном» функции просмотра фотографий со смартфона — придётся использовать «Проводник»

Приложение «Связь с телефоном» в Windows 11 используется для просмотра состояния и экрана телефона, а также сообщений, фотографий и истории телефонных звонков. До настоящего момента это был удобный способ просматривать фотографии на смартфоне и скопировать их на ПК. В обновлённом приложении «Связь с телефоном» Microsoft удалила возможность просмотра фотографий и предлагает использовать для этой цели «Проводник».

В верхней части приложения «Связь с телефоном» появилось уведомление о том, что приложение «Фотографии» переносится из приложения «Связь с телефоном» в «Проводник». «Приложение “Фотографии” переносится в “Проводник”, — гласит уведомление. — Насладитесь улучшенным интерфейсом “Фотографий” в “Проводнике”. Теперь вы можете просматривать видео и легко управлять файлами с помощью множественного выбора, копирования/вставки и перетаскивания».

Приложение «Связь с телефоном» по-прежнему существует и поддерживает такие функции, как отправка уведомлений и управление телефоном с ПК. Для использования смартфона в качестве периферийного устройства Microsoft рекомендует применять инструмент «Мобильные устройства». В этом случае устройство отображается в «Проводнике» как съёмный диск и может использоваться как внешняя камера.

Для многих пользователей просмотр фотографий в приложении «Связь с телефоном» был удобнее, поскольку позволял оперативно просматривать изображения в полноэкранном режиме, не открывая отдельное приложение. «Проводник» отображает фотографии в виде дерева файлов, а при щелчке по ним они открываются непосредственно в приложении «Фотографии» Windows.