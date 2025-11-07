ID-Cooling представила СЖО FX360 LCD, FX360 LCD PE и FX360 TD с круглыми экранами

Компания ID-Cooling расширила ассортимент доступных систем жидкостного охлаждения FX360 моделями FX360 LCD, FX360 LCD PE и FX360 TD. Все оснащены цветными ЖК-экранами. Компания заявляет, что новинки предназначены для процессоров с тепловыделением до 350 Вт.

Модели FX360 LCD и LCD PE получили 1,48-дюймовый цветной ЖК-дисплей с разрешением 240 × 240 пикселей. Настройки отображения доступны через фирменное программное обеспечение. Экран может показывать текущую информацию о системе, анимированные изображения, а также пользовательские изображения.

Модель FX360 TD ориентирована на практический мониторинг производительности и оснащена кристально чётким цифровым дисплеем, отображающим температуру процессора в режиме реального времени. Управление дисплеем осуществляется с помощью простого приложения. Для подключения дисплея требуется свободный разъём USB 2.0 на материнской плате.

Модели СЖО ID-Cooling FX360 LCD и FX360 TD оснащены предустановленными 120-мм вентиляторами AS-120 V2 ARGB, обеспечивающими тихую работу (скорость до 2000 об/мин). В свою очередь FX360 LCD PE получила 120-мм вентиляторы AP-120-K направленные на производительность (скорость до 2450 об/мин). В составе всех представленных СЖО используется помпа Gen 7 Pro с прочными керамическими подшипниками и скоростью работы до 2900 об/мин.

Модели FX360 LCD и LCD TD поставляются с обновлённым крепёжным комплектом X25, в состав которого входят стойки, устойчивые к царапинам, и цельный кронштейн, упрощающий установку даже для новичков. Также новинки оснащены предварительно нанесённой фирменной термопастой Frost X45.

Стоимость представленных моделей СЖО компания не уточнила. Для сравнения, стоимость побывавшей ранее в нашей тестовой лаборатории модели ID-Cooling FX360 Pro составляет $60. Все представленные модели СЖО поддерживают процессорные разъёмы Intel LGA 1851, 1700, 1200 и 115X, а также AMD Socket AM5 и AM4. Новинки доступны в чёрном и белом исполнении.