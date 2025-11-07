Сегодня 07 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости системы охлаждения ID-Cooling представила СЖО FX360 LCD, FX...
реклама
Новости Hardware

ID-Cooling представила СЖО FX360 LCD, FX360 LCD PE и FX360 TD с круглыми экранами

Компания ID-Cooling расширила ассортимент доступных систем жидкостного охлаждения FX360 моделями FX360 LCD, FX360 LCD PE и FX360 TD. Все оснащены цветными ЖК-экранами. Компания заявляет, что новинки предназначены для процессоров с тепловыделением до 350 Вт.

Источник изображений: ID-Cooling

Источник изображений: ID-Cooling

Модели FX360 LCD и LCD PE получили 1,48-дюймовый цветной ЖК-дисплей с разрешением 240 × 240 пикселей. Настройки отображения доступны через фирменное программное обеспечение. Экран может показывать текущую информацию о системе, анимированные изображения, а также пользовательские изображения.

Модель FX360 TD ориентирована на практический мониторинг производительности и оснащена кристально чётким цифровым дисплеем, отображающим температуру процессора в режиме реального времени. Управление дисплеем осуществляется с помощью простого приложения. Для подключения дисплея требуется свободный разъём USB 2.0 на материнской плате.

Модели СЖО ID-Cooling FX360 LCD и FX360 TD оснащены предустановленными 120-мм вентиляторами AS-120 V2 ARGB, обеспечивающими тихую работу (скорость до 2000 об/мин). В свою очередь FX360 LCD PE получила 120-мм вентиляторы AP-120-K направленные на производительность (скорость до 2450 об/мин). В составе всех представленных СЖО используется помпа Gen 7 Pro с прочными керамическими подшипниками и скоростью работы до 2900 об/мин.

Модели FX360 LCD и LCD TD поставляются с обновлённым крепёжным комплектом X25, в состав которого входят стойки, устойчивые к царапинам, и цельный кронштейн, упрощающий установку даже для новичков. Также новинки оснащены предварительно нанесённой фирменной термопастой Frost X45.

Стоимость представленных моделей СЖО компания не уточнила. Для сравнения, стоимость побывавшей ранее в нашей тестовой лаборатории модели ID-Cooling FX360 Pro составляет $60. Все представленные модели СЖО поддерживают процессорные разъёмы Intel LGA 1851, 1700, 1200 и 115X, а также AMD Socket AM5 и AM4. Новинки доступны в чёрном и белом исполнении.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
DeepCool представила кулеры AK G2 и AK G2 Digital Nyx с декоративными крышками под дерево и цифровыми дисплеями
Scythe представила 1,23-килограммовый кулер Mugen 6 Dual Fan White Edition белого цвета
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года
Учёные придумали пассивный кулер на пористой мембране для самых мощных чипов — он эффективнее традиционных
«Самый мощный смартфон в мире» RedMagic 11 Pro разобрали вплоть до уникальной СЖО
Cooler Master выпустила кулер V4 Alpha 3DHP Black с Ш-образными тепловыми трубками за $40
Теги: id-cooling, сжо, система охлаждения
id-cooling, сжо, система охлаждения
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.