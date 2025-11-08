ID-Cooling представила башенный кулер Frozn A410 TD с дисплеем и низкопрофильный IS-53-XT

Помимо новых моделей СЖО FX360 компания ID-Cooling представила два новых воздушных кулера: Frozn A410 TD для процессоров с TDP до 220 Вт и низкопрофильный IS-53-XT для чипов с TDP до 120 Вт. Второй подойдёт для сборки компактных ITX-систем.

Модель Frozn A410 TD использует однобашенную конструкцию и оснащена четырьмя медными теплопроводящими трубками прямого контакта с крышкой центрального процессора. Диаметр трубок составляет 6 мм.

Кулер имеет размеры 127 × 78 × 152 мм, вес вместе с вентилятором равен 750 граммам. От ранее выпущенных вариантов Frozn A410 модель TD отличается наличием ЖК-дисплея, отображающего температуру процессора.

В состав системы охлаждения входит 120-мм вентилятор AF-125-K. Он работает со скоростью от 500 до 2000 об/мин, создаёт воздушный поток 78,25 CFM, статическое давление 2,68 мм вод. ст. и обладает уровнем шума не выше 29,85 дБА. На основание кулера нанесена фирменная термопаста Frost X45.

В комплект поставки входит обновлённый крепёжный комплект X25 со стойками, устойчивыми к царапинам, и упрощённым цельным кронштейном.

Размеры низкопрофильного кулера IS-53-XT составляют 94 × 94 × 53 мм. Он оснащён четырьмя 6-мм теплопроводящими трубками. В состав входит вентилятор размером 92 × 92 × 17 мм, работающий со скоростью от 800 до 3000 об/мин. Он создаёт воздушный поток 47,5 CFM, статическое давление 2,37 мм вод. ст. и обладает уровнем шума не выше 33,2 дБА.

Обе системы охлаждения поддерживают процессорные разъёмы Intel LGA 1851, 1700, 1200 и 115X, а также AMD Socket AM5 и AM4.

На модель Frozn A410 TD предоставляется трёхлетняя гарантия производителя. Рекомендованная стоимость кулера составляет $34,99. Модель IS-53-XT имеет двухлетнюю гарантию производителя и стоит те же $34,99. Обе новинки уже доступны в продаже.