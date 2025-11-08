Сегодня 08 ноября 2025
Google предупредила о попытках вымогательства через отзывы в «Картах»

Google создала форму для приёма жалоб от владельцев бизнеса на попытки вымогательства через сервис «Google Карты». Неизвестные лица в большом количестве размещают негативные отзывы об организациях и требуют деньги за их удаление.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

С этой мошеннической схемой в массовом порядке столкнулись владельцы компаний в Нью-Йорке и Флориде — проблема оказалась настолько серьёзной, что Google решила предупредить об угрозе всех. Вымогатели публикуют множество отрицательных отзывов о компании в поиске Google и в «Google Картах», что приводит к резкому падению её общего рейтинга. Затем они выходят на связь с компанией и требуют выкуп в размере нескольких сотен, а иногда и тысяч долларов за удаление этих отзывов. Поступают угрозы, что в случае отказа заплатить выкуп отрицательные отзывы так и останутся на платформе, а к ним добавятся новые, что ещё больше навредит рейтингу и репутации компании.

Есть версия, что вымогатели находятся вне США, потому что сообщения с требованиями заплатить деньги поступают через WhatsApp с номерами, привязанными, например, к телефонам в Пакистане. Эта схема явно нарушает политику «Google Карт», поэтому компания предложила владельцам бизнеса отправлять жалобы на подобные действия через специальную форму. При отправке жалобы требуется предоставить доказательства фактов вымогательства — снимки экранов из служб сообщений или электронные письма. Компания настоятельно рекомендует не платить вымогателям, потому что это лишь подстегнёт их активность.

«После того, как вы отправите жалобу с доказательствами, наши сотрудники проведут тщательное расследование и сообщит вам о его результатах. По соображениям конфиденциальности и безопасности мы не можем раскрывать подробностей расследования, но мы стремимся обеспечивать достоверность информации в бизнес-профилях и в отзывах», — подчеркнули в Google.

Источник:

Теги: google, карты, отзывы, вымогатели
