На орбите развернули демонстратор оборудования первой частной космической станции

Компания Vast Space сообщила, что на днях на орбите был развёрнут полутонный модуль Haven Demo, играющий роль демонстратора оборудования первой частной станции компании — Haven-1. Обкатка работы размещенных на Haven Demo систем и программ приведёт в итоге к запуску весной 2026 года первой коммерческой космической станции Haven-1, что станет новой главой в освоении космоса — не под крылом государства, а чисто с коммерческими целями.

Источник изображений: Vast Space

Haven Demo в представлении художника. Источник изображений: Vast Space

Спутник Haven Demo запущен в космос 1 ноября 2025 года на ракете SpaceX Falcon 9 в ходе миссии Bandwagon-4 отчасти как попутная нагрузка. Основные заказчики запуска — Военные Южной Кореи, хотя как попутная нагрузка в космос также был отправлен первый модуль с ИИ на чипах NVIDIA H100. По словам Vast Space, модуль Haven Demo успешно отделился от ракеты и развернул солнечные панели. В настоящий момент продолжается проверка бортовых систем модуля.

Своим внешним видом модуль Haven Demo совсем не похож на какую-то ни было среду обитания на орбите. Однако он несёт двигательные установки, бортовые компьютеры, системы навигации и наведения, блоки связи и энергосистемы, аналогичные тем, которые будут использоваться на станции Haven-1. Демонстрационный проект Haven позволит не только проверить эти системы на орбите, но и протестировать наземную сеть и инфраструктуру управления полётами на Земле.

Модуль Haven Demo будет оставаться в космосе около шести месяцев, после чего его сведут с орбиты и затопят в южной части Тихого океана. За время эксплуатации демонстратор поможет отработать аварийные процедуры перераспределения энергии от аккумуляторов и солнечных батарей. Также будут запущены имитации различных аварийных ситуаций, чтобы в будущем иметь наиболее оптимальные сценарии выхода из них.

Первый модуль Haven-1

Первый модуль Haven-1

Если все пойдет хорошо, за демонстрационным модулем Haven последует запуск Haven-1 с надувным и обитаемым отсеком. Запуск также планируется на ракете SpaceX Falcon 9. Он мог состояться минувшим летом, но был перенесён по причине разгерметизации жилого модуля в процессе предстартовой проверки в вакуумной камере. Станцию Haven-1 планируется поднять на высоту 425 км. После 45 дней ввода её в строй туда должна отправиться миссия из четырёх человек для 30-дневного пребывания в космосе. Они полетят на корабле SpaceX Crew Dragon, на котором затем вернутся на Землю.

Источник:

Теги: vast space, haven, орбитальная станция, запуск ракеты
