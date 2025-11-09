Сегодня 09 ноября 2025
Масштабный эксперимент с 40 телефонами поставил точку в споре о вреде быстрой зарядки

Пользователь HTX на своём канале YouTube завершил эксперимент, касающийся влияния быстрой зарядки на состояние аккумуляторов смартфонов. Исследование длилось два года и включало несколько серий тестов с участием 40 устройств. Основная серия, продолжавшаяся более полугода, охватила 500 полных циклов заряда и разряда. В ней сравнивались смартфоны с зарядкой мощностью от 18 Вт до 120 Вт.

Источник изображения: HTX Studio/YouTube

Источник изображения: HTX Studio/YouTube

По итогам теста выяснилось, что разница в деградации батарей между моделями с ультрабыстрой (120 Вт) и стандартной (18 Вт) зарядкой составила в среднем всего 0,3 %. Это позволяет сделать вывод, что использование мощных зарядных устройств практически не влияет на износ аккумулятора в долгосрочной перспективе.

Во второй серии тестов проверялось, насколько полезно поддерживать уровень заряда в диапазоне от 30 % до 80 %. Сравнение с режимом полной разрядки до 0 % и зарядки до 100 % показало преимущество «умеренного» режима. При этом разница в состоянии батарей составила 2,5 %.

Однако, по мнению автора эксперимента, намеренное использование лишь 50 % ёмкости аккумулятора для сохранения всего 2,5 % его здоровья в течение двух лет лишено практического смысла для большинства пользователей.

Итоговый вывод, который сделал канал HTX Studio, заключается в том, что не стоит чрезмерно беспокоиться о режиме зарядки. HTX заявил, что пользователям следует просто использовать свои телефоны так, как им удобно, поскольку выбранный способ зарядки в долгосрочной перспективе не играет существенной роли.

Источник:

мобильные устройства, смартфоны
