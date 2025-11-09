Глава AMD Лиза Су подтвердила выход 2-нм процессоров EPYC в 2026 году

В нашем переменчивом мире новостным поводом порой становится утверждение о том, что планы компании не изменились. В этом смысле заявления главы AMD Лизы Су (Lisa Su) на минувшей квартальной отчётной конференции можно считать характерным примером. Она подтвердила, что 2-нм процессоры EPYC семейства Venice будут выпущены на рынок в 2026 году.

Как напоминает TechSpot, процессоры Venice будут использовать архитектуру Zen 6, а один из кристаллов для них будет выпускать TSMC по 2-нм техпроцессу. Кремниевую пластину с такими кристаллами Лиза Су продемонстрировала ещё в середине апреля во время своего визита на Тайвань. На данный момент, образцы процессоров этого семейства уже работают в испытательных лабораториях AMD, демонстрируя прирост в плотности вычислительных ресурсов и пропускной способности памяти относительно текущих поколений EPYC.

Каждый процессор Venice сможет предложить до 256 вычислительных ядер с одновременной поддержкой 512 потоков, при этом иерархия кеш-памяти будет пересмотрена для увеличения пропускной способности. Даже без учёта использования более скоростной памяти, общий прирост производительности составит до 70 % и более.

Как призналась на отчётном мероприятии Лиза Су, подготовка к выводу Venice на рынок ведётся по графику. Образцы процессоров этого семейства не только работают в лабораториях AMD, но и поставляются для тестирования крупным облачным клиентам компании. Участие отрасли в этом процессе и ожидаемый спрос на Venice превосходят все исторические показатели, по мнению AMD. «Мы движемся по графику в подготовке выпуска наших 2-нм процессоров Venice следующего поколения в 2026 году», — заявила глава компании.

На следующий год также запланирован выход ускорителей вычислений AMD Instinct MI400, которые оптимизированы под новые типы вычислительных нагрузок. Эти ускорители смогут предложить до 432 Гбайт памяти типа HBM4 с пропускной способностью 19,6 Тбайт/с. Они получат улучшенный интерфейс для связи друг с другом и встроенный сетевой контроллер. Вместе с процессорами Venice эти ускорители войдут в состав платформы Helios, которую AMD будет предлагать своим клиентам в сегменте систем ИИ. По словам Лизы Су, серверный бизнес компании входит в очередную фазу роста.