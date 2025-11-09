Сейчас прозрачные дисплеи уже не выглядят такими же революционными, как несколько лет назад. За последнее время было представлено немало прозрачных OLED-телевизоров, ноутбуков и даже DIY-проектов. Однако сделать прозрачный экран по-настоящему полезным для рядового потребителя непросто, особенно если речь заходит об основном рабочем инструменте. Исправить ситуацию попыталась компания Visual Instruments со своим прозрачным монитором для ПК Phantom.

Он позиционируется как первый в мире «прозрачный компьютерный монитор», но подробностей о технических характеристиках устройства пока известно немного. В разделе FAQ на сайте компании упоминается, что Phantom работает на основе технологии, аналогичной той, что используется в HUD-дисплеях в самолётах или автомобилях. Сама панель не является прозрачной — изображение с экрана отражается на стекле с помощью зеркал, в отличие от прозрачных OLED-дисплеев или проекций.

По данным вендора, Phantom обладает динамической непрозрачностью. Это означает, что пользователь может сам регулировать степень прозрачности дисплея — вплоть до полной непрозрачности, как у обычного монитора. Поддерживается как минимум три варианта настроек прозрачности, что делает новый монитор довольно универсальным устройством.

Visual Instruments также делает упор на аспект здоровья, утверждая, что при работе с Phantom снижается нагрузка на глаза за счёт того, что пользователь смотрит «сквозь» дисплей. Многие специалисты рекомендуют при работе с компьютером регулярно отводить взгляд в сторону и фокусироваться на дальних объектах, чтобы снизить усталость. По сути, смотреть «сквозь» монитор не слишком отличается от того, чтобы, например, посмотреть в окно.

Что касается характеристик, Phantom оснащён 24-дюймовой панелью с поддержкой разрешения 4K и соотношением сторон 16:9. По данным Visual Instruments, монитор поддерживает Ultra HDR, так как способен выдавать яркость до 5000 кд/м². Заявлена поддержка цветового пространства sRGB на уровне 100 %. Среди доступных интерфейсов упоминаются USB Type-C и HDMI. В маркетинговых материалах указано, что Phantom совместим со всеми игровыми консолями, компьютерами и смартфонами, оснащёнными этими разъёмами.

На данный момент Phantom находится на стадии раннего доступа. Производитель намерен выпустить 10 экземпляров, три из которых уже забронированы. Официальной цены нет, поскольку каждый экземпляр Phantom настраивается в соответствии с предпочтениями клиента. По данным источника, цена Phantom должна быть сопоставима со стоимостью Apple Studio Display, то есть около $1600. Производитель даёт гарантию на один год. Монитор производится в США, а его поставки начнутся в четвёртом квартале 2025 года.