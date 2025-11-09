Сегодня 09 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Представлен первый в мире прозрачный мон...
реклама
Новости Hardware

Представлен первый в мире прозрачный монитор для ПК — Visual Instruments Phantom

Сейчас прозрачные дисплеи уже не выглядят такими же революционными, как несколько лет назад. За последнее время было представлено немало прозрачных OLED-телевизоров, ноутбуков и даже DIY-проектов. Однако сделать прозрачный экран по-настоящему полезным для рядового потребителя непросто, особенно если речь заходит об основном рабочем инструменте. Исправить ситуацию попыталась компания Visual Instruments со своим прозрачным монитором для ПК Phantom.

Источник изображений: Visual Intruments

Источник изображений: Visual Intruments

Он позиционируется как первый в мире «прозрачный компьютерный монитор», но подробностей о технических характеристиках устройства пока известно немного. В разделе FAQ на сайте компании упоминается, что Phantom работает на основе технологии, аналогичной той, что используется в HUD-дисплеях в самолётах или автомобилях. Сама панель не является прозрачной — изображение с экрана отражается на стекле с помощью зеркал, в отличие от прозрачных OLED-дисплеев или проекций.

По данным вендора, Phantom обладает динамической непрозрачностью. Это означает, что пользователь может сам регулировать степень прозрачности дисплея — вплоть до полной непрозрачности, как у обычного монитора. Поддерживается как минимум три варианта настроек прозрачности, что делает новый монитор довольно универсальным устройством.

Visual Instruments также делает упор на аспект здоровья, утверждая, что при работе с Phantom снижается нагрузка на глаза за счёт того, что пользователь смотрит «сквозь» дисплей. Многие специалисты рекомендуют при работе с компьютером регулярно отводить взгляд в сторону и фокусироваться на дальних объектах, чтобы снизить усталость. По сути, смотреть «сквозь» монитор не слишком отличается от того, чтобы, например, посмотреть в окно.

Что касается характеристик, Phantom оснащён 24-дюймовой панелью с поддержкой разрешения 4K и соотношением сторон 16:9. По данным Visual Instruments, монитор поддерживает Ultra HDR, так как способен выдавать яркость до 5000 кд/м². Заявлена поддержка цветового пространства sRGB на уровне 100 %. Среди доступных интерфейсов упоминаются USB Type-C и HDMI. В маркетинговых материалах указано, что Phantom совместим со всеми игровыми консолями, компьютерами и смартфонами, оснащёнными этими разъёмами.

На данный момент Phantom находится на стадии раннего доступа. Производитель намерен выпустить 10 экземпляров, три из которых уже забронированы. Официальной цены нет, поскольку каждый экземпляр Phantom настраивается в соответствии с предпочтениями клиента. По данным источника, цена Phantom должна быть сопоставима со стоимостью Apple Studio Display, то есть около $1600. Производитель даёт гарантию на один год. Монитор производится в США, а его поставки начнутся в четвёртом квартале 2025 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ViewSonic выпустила геймерский монитор с QHD и 180 Гц по цене менее $115
Asus выпустила самый быстрый игровой OLED-монитор ROG Swift PG27AQWP-W с частотой 720 Гц
Видеообзор игровой зоны, собранной полностью из продуктов MSI
AOC выпустила геймерский монитор с частотой обновления 260 Гц за $91 — 23,8-дюймовый 24G51Z
Компания Samsung ответила Dolby Vision 2 новой технологией HDR10 Plus Advanced
Суд обязал Samsung выплатить $191 млн за нарушение патентов на OLED-технологии
Теги: phantom, монитор
phantom, visual instruments, монитор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.