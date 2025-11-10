Сборку процессоров Baikal M в России свернули из-за дефицита компонентов

Трёхлетний эксперимент по сборке процессоров Baikal M в Калининградской области на мощностях предприятия GS Nanotech был признан успешным, но прекращён из-за нехватки компонентов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора «Байкал Электроникс» Андрея Евдокимова.

Господин Евдокимов отметил что несмотря на «довольно позитивные результаты», проект пришлось свернуть из-за дефицита компонентов на рынке. «Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнёрам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперёд», — приводит источник слова гендиректора «Байкал Электроникс».

Речь идёт о корпусировании процессоров, т.е. заключительном этапе производства микросхемы, когда кристалл помещается в корпус с внешними выводами для подключения к плате. В сообщении сказано, что на этапе завершения эксперимента компании удалось получить 74-85 % годной продукции. «Учитывая сложность изделия, это очень достойный результат», — считает Андрей Евдокимов. Он отметил, что для повышения доли годной продукции до 98 % требуется гораздо больший объём кристаллов. По его словам, для получения отлаженного серийного технологического процесса необходимо собирать хотя бы 1 тыс. микросхем в месяц, тогда как в рамках упомянутого эксперимента речь шла только о десятках изделий в месяц.

По данным источника, весной 2025 года GS Nanotech осуществила корпусирование опытной партии микросхем для Malt System (НПЦ «Элвис»). В рамках этого проекта была создана специальная 26-слойная подложка, технология размещения 8 кристаллов в один корпус методом flip-chip, когда интегральная схема переворачивается и устанавливается на выводы, а также дополнительный монтаж более 200 SMD-компонентов, т.е. компонентов электронной схемы на плате. По данным GS Nanotech, в опытной партии было получено 100 % годной продукции.

В Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) подсчитали, что российский рынок электронных компонентов по итогам нынешнего года снизится на 18 %. «У российского рынка по корпусированию микросхем хороший потенциал. Чтобы его раскрыть, сначала нужно вернуться к внедрению российских микросхем в гражданское оборудование», — уверен глава АРПЭ Иван Покровский. Он отметил, что такие планы были до 2022 года, но их нарушили санкции и изменения в российском регулировании.

Господин Покровский считает, что необходимо консолидировать рынок на мощностях специализированных компаний. В настоящее время в сегменте корпусирования каждый пытается создать свой участок, что приводит к дроблению рынка и негативному влиянию на экономику каждого участника. Он также подчеркнул невозможность реализации крупных проектов только за счёт российских разработчиков микросхем. Без локализации корпусирования такие компании «с трудом сводят концы с концами». «Действовать нужно не запретами на корпусирование за рубежом, а планированием сквозных проектов и субсидированием российских услуг по корпусированию», — уверен Иван Покровский.