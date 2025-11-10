Выживание гномов The Lord of the Rings: Return to Moria получит продолжение — уволенный сотрудник случайно выдал планы разработчиков на сиквел

Пока кооперативный симулятор выживания The Lord of the Rings: Return to Moria готовится получить сюжетное дополнение Durin's Folk, разработчики из американской студии Free Range Games тайно готовят к релизу сиквел.

Информацию о неанонсированном продолжении The Lord of the Rings: Return to Moria зоркий энтузиаст Timur222 обнаружил в LinkedIn уже бывшего исполнительного продюсера Free Range Games Джессики Клайн (Jessica Klyne).

Клайн, попавшая в недавнюю волну увольнений Free Range Games, у себя в резюме указала, что курировала постпроизводственный жизненный цикл The Lord of the Rings: Return и её сиквела.

«Моя работа включает контроль за постпроизводственным циклом The Lord of the Rings: Return (и её сиквела), а также новой неанонсированной франшизы с бюджетом в $100 млн и командой из 130 человек», — написала Клайн.

Примечательно, что вскоре после обнаружения упоминание сиквела The Lord of the Rings: Return из резюме Клайн пропало. Впрочем, Timur222 успел сделать скриншот в подтверждение утечки.

Что касается Durin's Folk, то аддон увидит свет уже 18 ноября и принесёт с собой более 20 часов контента, включая следующую главу сюжета, новые локации (впервые за пределами горы), экспедиции и возможность нанимать NPC.

The Lord of the Rings: Return вышла в октябре 2023 года на площадке Epic Games Store, а впоследствии добралась до Steam, PS5, Xbox Series X и S. В сервисе Valve игра получила более 8 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 81 %).