Представлен гоночный смартфон Realme GT 8 Pro Aston Martin Edition

В Китае стартовали продажи специальной версии смартфона Realme GT 8 Pro, разработанной совместно с дизайнерами гоночной команды Aston Martin Aramco F1 Team. Модель получила бирюзовый корпус с эмблемой гоночной команды, неоново-жёлтые акценты, в том числе на кнопке питания, и два сменных декоративных модуля для блока камер с отделкой под углеродное волокно.

В комплект поставки входит эксклюзивная коробка в стиле «Формулы-»1, включающая несколько предметов, вдохновлённых самыми знаменитыми в мире гонками. Помимо модуля камеры, покупатели получат два чехла для смартфона, фирменный инструмент для извлечения SIM-лотка и зарядное устройство.

Основные технические характеристики лимитированной версии полностью идентичны базовой модели Realme GT 8 Pro. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащён 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем, аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч и тройной основной камерой, разработанной совместно с Ricoh GR, включающей перископический телеобъектив с разрешением 200 Мп.

Лимитированная версия Realme GT 8 Pro Aston Martin Edition предлагается в конфигурации с 16 Гбайт оперативной и 1 Тбайт встроенной памяти. Рекомендованная цена смартфона в Китае составляет 5499 юаней (примерно $772 или 62 600 рублей).