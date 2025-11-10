Сегодня 10 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Императорский фарфоровый завод выпустит ...
реклама
Новости Software

Императорский фарфоровый завод выпустит коллекцию по мотивам Atomic Heart, включая коллекционные скульптуры Близняшек

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Императорского фарфорового завода рассказала о необычной коллаборации одного из крупнейших в России предприятий по производству художественных фарфоровых изделий.

Источник изображения: Mundfish

Источник изображения: Mundfish

Как стало известно, Императорский фарфоровый завод выпустит коллекцию по мотивам ретрофутуристического шутера Atomic Heart от кипрской студии с российскими корнями Mundfish.

В подборку вошли бокалы с эксклюзивным дизайном и коллекционные скульптуры Близняшек — роботов-балерин, выступающих в роли телохранителей учёного Дмитрия Сеченова и неожиданно для самих разработчиков ставших символом игры.

Каждый предмет был изготовлен на заводе вручную (источник изображения: Императорский фарфоровый завод)

Каждый предмет был изготовлен на заводе вручную (источник изображения: Императорский фарфоровый завод)

По словам генерального директора Императорского фарфорового завода Татьяны Тылевич, сотрудничество с Atomic Heart объясняется тем, что предприятие «всегда тяготело к уникальным коллаборациям».

Представитель Mundfish в пресс-релизе подчеркнул, что эстетика альтернативного СССР из мира Atomic Heart нашла отражение в «искусстве с глубокими культурными традициями».

Близняшки в игре (источник изображения: Misty в Steam)

Близняшки в игре (источник изображения: Misty в Steam)

Официальная презентация коллекции Atomic Heart пройдёт в ближайший четверг, 13 ноября, в галерее Императорского фарфорового завода (Санкт-Петербург, Кутузовский проспект, строение 17).

Atomic Heart вышла в феврале 2023 года на PC (Steam, VK Play в СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра привлекла более 10 млн человек и уже заработала на сиквел — Atomic Heart 2 анонсировали в июне.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Зал Славы видеоигровой индустрии России готовится к пополнению — стартовало третье народное голосование
«Убожество за $200»: игроки высмеяли коллекционное издание Metal Gear Solid Delta: Snake Eater со Снейком в террариуме
Безумная смесь Atomic Heart, Hotline Miami и Dusk: российский разработчик-одиночка анонсировал скоростной шутер без права на ошибку Hmur
PlayStation анонсировала специальный выпуск State of Play — что, где, когда покажут
Календарь релизов 10 – 16 ноября: CoD: Black Ops 7, Where Winds Meet, Anno 117 и Rue Valley
Мобильная хоррор-стратегия Resident Evil: Survival Unit не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода, но не для России
Теги: atomic heart, mundfish, шутер
atomic heart, mundfish, шутер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.