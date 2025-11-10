Императорский фарфоровый завод выпустит коллекцию по мотивам Atomic Heart, включая коллекционные скульптуры Близняшек

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Императорского фарфорового завода рассказала о необычной коллаборации одного из крупнейших в России предприятий по производству художественных фарфоровых изделий.

Как стало известно, Императорский фарфоровый завод выпустит коллекцию по мотивам ретрофутуристического шутера Atomic Heart от кипрской студии с российскими корнями Mundfish.

В подборку вошли бокалы с эксклюзивным дизайном и коллекционные скульптуры Близняшек — роботов-балерин, выступающих в роли телохранителей учёного Дмитрия Сеченова и неожиданно для самих разработчиков ставших символом игры.

По словам генерального директора Императорского фарфорового завода Татьяны Тылевич, сотрудничество с Atomic Heart объясняется тем, что предприятие «всегда тяготело к уникальным коллаборациям».

Представитель Mundfish в пресс-релизе подчеркнул, что эстетика альтернативного СССР из мира Atomic Heart нашла отражение в «искусстве с глубокими культурными традициями».

Официальная презентация коллекции Atomic Heart пройдёт в ближайший четверг, 13 ноября, в галерее Императорского фарфорового завода (Санкт-Петербург, Кутузовский проспект, строение 17).

Atomic Heart вышла в феврале 2023 года на PC (Steam, VK Play в СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра привлекла более 10 млн человек и уже заработала на сиквел — Atomic Heart 2 анонсировали в июне.