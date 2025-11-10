Firefox обновился: у браузера появился новый талисман Kit и свежий визуальный стиль

Mozilla обновила визуальный стиль браузера Firefox и представила нового маскота по имени Kit. Это милая огненно-рыжая лиса, которая, по словам компании, «станет новым личным спутником пользователя в интернете, который приватен и открыт». С 11 ноября Kit начнёт появляться в интерфейсе Firefox и в первую очередь на странице новой вкладки, а затем и на сайтах Mozilla, а также в рекламных и маркетинговых материалах, сообщает TechSpot.

Персонаж-талисман отражает такие качества бренда, как гибкость и удобство, а также подчёркивает ключевые ценности Firefox, а именно защиту приватности и контроль пользователя над своими данными в условиях всё более ориентированного на сбор информации цифрового пространства.

При этом компания решила не менять привычный круглый логотип с изображением лисы и пламени, что может обрадовать фанатов браузера. Ранее, в 2019 году, Mozilla уже проводила масштабный ребрендинг, представив более стилизованный вариант иконки, выбор которой был сделан на основе общественного голосования.

Помимо обновлённого символа Mozilla выпустила тематические обои для рабочего стола и лимитированную коллекцию мерча: футболки, наклейки и предметы с фирменной символикой.

Несмотря на популярность среди энтузиастов и сторонников приватности, Firefox по-прежнему занимает менее 4 % глобальной доли настольных браузеров, в то время как Google Chrome приближается к 80 %. Единственный другой значимый конкурент Opera имеет около 2 % рынка. Пока неясно, как пользователи отреагируют на появление Kit, однако Mozilla надеется, что новый облик напомнит аудитории: Firefox — это не просто инструмент для сёрфинга, а заявление о том, каким должен быть интернет.