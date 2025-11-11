Частная китайская аэрокосмическая компания Galactic Energy осуществила неудачный запуск твердотопливной ракеты-носителя Ceres-1 с полезной нагрузкой в виде трёх спутников, которые она должна была вывести на низкую околоземную орбиту. Это второй неудачный запуск в истории компании.

Твердотопливная ракета-носитель Ceres-1 компании Galactic Energy стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в воскресенье в 23:02 по восточному времени. Согласно сообщениям местных СМИ, первые три ступени ракеты отработали нормально, но её четвёртая, последняя, отключилась слишком рано, что привело к потере всех трёх полезных нагрузок.

Этими полезными нагрузками стали два спутника китайской коммерческой спутниковой группировки «Цзилинь-1» для наблюдения за Землёй, а также аппарат, разработанный Университетом Чжунбэй.

«Мы приносим наши самые искренние извинения заказчику миссии и всем, кто поддерживает Galactic Energy. Мы извлечём уроки из неудачной миссии и продолжим оптимизировать конструкцию ракеты и системы управления качеством», — говорится в заявлении пекинской компании, опубликованном газетой Global Times.

Высота Ceres-1 составляет около 19 метров, она способна вывести на низкую околоземную орбиту до 400 кг полезной нагрузки. Ракета дебютировала в ноябре 2020 года и успешно совершила девять полётов подряд, прежде чем потерпела неудачу в сентябре 2023 года. После первого неудачного старта компания выполнила 11 успешных запусков подряд. Второй неудачный запуск произошёл в минувшее воскресенье. К настоящему времени ракета в общей сложности использовалась для 22 космических миссий.

Сообщается, что Galactic Energy ведёт разработку более мощных ракет-носителей Ceres-2 и Pallas-1, которые будут оснащаться многоразовыми первыми ступенями, аналогично Falcon 9 компании SpaceX.