К 2028 году ввод текста с клавиатуры изживёт себя в качестве главного способа создания контента

Лондонская школа экономики при участии компании Jabra провела исследование, согласно результатам которого ввод информации при помощи голосового интерфейса ИИ станет общепринятым стандартом. Родившиеся после 2010 года офисные сотрудники в недалёком будущем в своей деятельности могут вообще не столкнуться с необходимостью набора текста руками.

По мнению представителей Jabra, ввод информации голосом отодвинет на второй план работу с клавиатурой. Она будет нужна только для редактирования первично введённого голосом текста. Преобразование речи в текст позволяет быстрее вводить информацию и делает этот процесс более естественным. При этом руки пользователя остаются свободными, он буквально может генерировать текст, передвигаясь в машине или занимаясь домашними делами.

Впрочем, у такого подхода имеются и свои недостатки. Обратное восприятие информации делает текст более удобным. Чтение в целом занимает меньше информации, чем прослушивание речевого сообщения, а ещё с текстовыми данными гораздо проще работать с точки зрения анализа, обобщения и структурирования информации. Поиск по ключевым словам в тексте занимает секунды, а перематывание аудиозаписей превращается в пытку. По мнению учёных, ввод текста будет осуществляться голосом, но те же электронные сообщения останутся текстовыми.

Кроме того, авторы текстовых заметок обычно более ответственно подходят к их содержанию, тогда как голосовые сообщения буквально размывают суть информации и её структуру. При большом наборе голосовых сообщений сложно определить, что именно и кем было сказано, а также привязать эти данные к шкале времени. Спустя несколько месяцев проще анализировать текстовую переписку, чем рыться в голосовых сообщениях.

Не нужно также забывать, что живая речь по своей природе у большинства людей далека от совершенства. Интонации, дефекты речи и влияние акцента — всё это затрудняет голосовой ввод. Более того, лёгкость записи голосовых сообщений увеличивает количество передаваемой информации. Авторы высказываний порой не будут задумываться о ценности и сути своих комментариев, и собеседникам будет сложнее ориентироваться в этом потоке сознания, выделяя саму суть.