Сегодня 11 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android В бесплатном Samsung Health появились пл...
реклама
Новости Software

В бесплатном Samsung Health появились платная подписка на тренировки с инструкциями для Galaxy Watch

Компания Samsung ввела платную подписку для фитнес-приложение Samsung Health, которое долгое время было полностью бесплатным для пользователей. Новая опция касается доступа к библиотеке тренировок, разработанных в партнёрстве с фитнес-компанией iFit. Контент будет интегрирован с умными часами Galaxy Watch, однако полный доступ к нему потребует оформления подписки.

Как сообщили в Samsung, пользователи смогут отслеживать продолжительность сессии, частоту сердечных сокращений и количество сожжённых калорий прямо с экрана часов в режиме реального времени. Тренировки будут доступны в семи категориях: высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), пилатес, йога, силовые упражнения, восстановление, барре и практики осознанности (mindfulness). По словам представителей компании, этот контент является полностью эксклюзивным для приложения Samsung Health.

Полный доступ к тренировкам будет предоставляться по подписке за $9,99 в месяц или $99,99 в год. При этом владельцы Galaxy Watch смогут бесплатно смотреть по одному видеоуроку из каждой категории в месяц, то есть в итоге по семь бесплатных тренировок ежемесячно.

Одновременно Samsung предусмотрела бонусы для новых покупателей своей техники. Покупатели смартфонов Galaxy получат бесплатный доступ к тренировкам iFit на 30 дней, владельцы Galaxy Buds 3 Pro — на три месяца, а пользователи новых моделей Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic и Galaxy Watch Ultra на шесть месяцев.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вышло приложение WhatsApp для смарт-часов Apple Watch
В России стартовали продажи смарт-часов Huawei Watch Ultimate 2 с гидролокатором и водостойкостью до 150 м
Умные часы Samsung Galaxy Watch8 научились оценивать рацион владельца, но для этого их придётся снимать
OpenAI попробует свои силы в сфере услуг здравоохранения
Samsung запустила массовое производство OLEDoS-дисплеев для гарнитуры Galaxy XR
Бывшие работники Meta✴ представили умное кольцо Stream — для голосовых заметок и управления музыкой
Теги: samsung, galaxy watch, часы, фитнес - часы
samsung, galaxy watch, часы, фитнес - часы
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.