В бесплатном Samsung Health появились платная подписка на тренировки с инструкциями для Galaxy Watch

Компания Samsung ввела платную подписку для фитнес-приложение Samsung Health, которое долгое время было полностью бесплатным для пользователей. Новая опция касается доступа к библиотеке тренировок, разработанных в партнёрстве с фитнес-компанией iFit. Контент будет интегрирован с умными часами Galaxy Watch, однако полный доступ к нему потребует оформления подписки.

Как сообщили в Samsung, пользователи смогут отслеживать продолжительность сессии, частоту сердечных сокращений и количество сожжённых калорий прямо с экрана часов в режиме реального времени. Тренировки будут доступны в семи категориях: высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), пилатес, йога, силовые упражнения, восстановление, барре и практики осознанности (mindfulness). По словам представителей компании, этот контент является полностью эксклюзивным для приложения Samsung Health.

Полный доступ к тренировкам будет предоставляться по подписке за $9,99 в месяц или $99,99 в год. При этом владельцы Galaxy Watch смогут бесплатно смотреть по одному видеоуроку из каждой категории в месяц, то есть в итоге по семь бесплатных тренировок ежемесячно.

Одновременно Samsung предусмотрела бонусы для новых покупателей своей техники. Покупатели смартфонов Galaxy получат бесплатный доступ к тренировкам iFit на 30 дней, владельцы Galaxy Buds 3 Pro — на три месяца, а пользователи новых моделей Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic и Galaxy Watch Ultra на шесть месяцев.