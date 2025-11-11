Nextorage представила быстрый внешний SSD с монитором состояния и производительности

Компания Nextorage представила портативный твердотельный накопитель NX-PFS1PRO, который в плане производительности может конкурировать с лучшими внешними SSD, представленными на рынке. Разработчики также уделили первостепенное внимание защите данных пользователей.

На корпусе имеется небольшой дисплей, который позволяет отслеживать скорость передачи данных, рабочую температуру и состояние накопителя. Это полезное нововведение, поскольку дисплей уведомит пользователя в случае необходимости резервного копирования данных.

Новинка имеет сразу несколько функций безопасности для защиты данных от несанкционированного доступа. Разработчики реализовали в NX-PFS1PRO поддержку аппаратного шифрования данных, а также функцию самозащиты, которая позволяет немедленно удалить всю хранящуюся в памяти информацию в случае несанкционированного доступа. Имеется функция ведения журнала событий, в который записываются все попытки аутентификации.

Для разблокировки NX-PFS1PRO предусмотрено несколько способов. Пользователь может задействовать для этого IC-карту с поддержкой NFC. Кроме того, разблокировка возможна с помощью специального ПО, запрашивающего пароль при подключении накопителя к компьютеру. В дополнение к этому реализована функция беспроводной разблокировки: по сути, SSD подключается к сети пользователя, благодаря чему доступ к хранящимся данным можно получить путём ввода пароля в браузере. Это даёт возможность управления устройством с любого устройства, например, с планшета или смартфона. Также поддерживается настройка определённой зоны доступа. Например, пользователь может указать зону подключения в своём офисе, и разблокировка накопителя будет происходить автоматически, как только он окажется в пределах этой зоны.

Что касается технических характеристик, то NX-PFS1PRO обеспечивает скорость чтения и записи до 2 Гбайт/с. Для подключения накопителя к другому устройству предлагается использовать интерфейс USB Type-C с поддержкой скорости передачи данных до 20 Гбит/с. Этот интерфейс поддерживает технологию сквозной зарядки мощностью до 100 Вт, благодаря чему можно осуществлять передачу данных и подачу питания через один порт. NX-PFS1PRO имеет габариты 99,5 × 65 × 17 мм и весит 120 г. Корпус устройства защищает внутренние компоненты от пыли и влаги по стандарту IP54.

Покупатели смогут выбирать между версиями NX-PFS1PRO ёмкостью 1 Тбайт, 2 Тбайт, 4 Тбайт и 8 Тбайт по цене $310, $387, $574 и $1165 соответственно. Производитель предоставляет на новые накопители гарантию сроком 3 года.