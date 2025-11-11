Компания Apple представила новый продукт под названием iPhone Pocket. Он напоминает современную версию чехла-носка для iPod, который выполнен из цельного трикотажного полотна с прорезью, за счёт чего создаётся носимый «карман». Аксессуар представляет собой своеобразную версию ремешка через плечо для iPhone.

Он был разработан в рамках сотрудничества с известным дизайнером Иссеем Мияке (Issey Miyake), создателем знаменитой водолазки Стива Джобса (Steve Jobs). Pocket изготовлен из эластичного тканевого материала и может вместить iPhone, а также другие повседневные мелочи. При необходимости пользователь может просто растянуть прорезь чехла, чтобы взглянуть на экран, не вынимая полностью смартфон. Аксессуар можно прикрепить к сумке, носить через плечо или на запястье.

Чехол Pocket выпущен ограниченным тиражом, но какое именно количество аксессуаров поступит на рынок, Apple не уточнила. Новинка будет доступна в США, Великобритании, Франции, Китае, Италии, Японии, Сингапуре и Южной Корее. Аксессуар появится в фирменных магазинах Apple. Версии с коротким и длинным ремешком доступны в разных цветовых вариантах. В отличие от чехла-носка для iPod из 2004 года, новый Pocket стоит не дешево. Версия с коротким ремешком обойдётся в $150, а за вариант с длинным ремешком придётся заплатить $230.