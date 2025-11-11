Сегодня 11 ноября 2025
Быстро, но недалеко: Kyocera объявила о прорыве в беспроводной связи под водой — 5,2 Гбит/с по лазеру

Kyocera доложила об успешной демонстрации технологии подводной беспроводной оптической связи (UWOC) — скорость передачи данных на небольшие расстояния подняли до 5,2 Гбит/с.

Источник изображения: kyocera.com

Источник изображения: kyocera.com

Это одно из самых быстрых решений в области UWOC, уверяет японский производитель. Технология способна обеспечить передачу больших объёмов данных в реальном времени при океанических исследованиях и операциях с подводными роботами — мгновенный доступ к видеопотокам, снимкам высокого разрешения и данным датчиков. UWOC превосходит возможности распространённой сегодня аудиосвязи, которая даёт канал шириной в несколько Мбит/с.

Инженеры Kyocera разработали полный цикл решений вплоть до преобразования данных в сигналы и обратно на физическом уровне (PHY). Им пришлось отказаться от базовых решений для стандартных проводных и беспроводных технологий, которые не всегда обеспечивают достаточную надёжность связи под водой. Собственные разработки японской компании с самого начала создавались для работы в подводных условиях. Высокую скорость UWOC реализовали за счёт широкой полосы пропускания выше 1 ГГц, которая помогла раскрыть возможности оптических полупроводниковых компонентов и в 2,5 раза повысить скорость по сравнению с обычными технологиями подводной оптической связи.

На практике новая технология от Kyocera сможет использоваться для трансляций видео высокого разрешения с автономных подводных аппаратов, поможет инспекции подводных сооружений и обеспечит оперативное получение больших объёмов информации при океанических исследованиях и одновременный сбор данных с большого числа подводных датчиков. Продемонстрировать возможности новой технологии Kyocera планирует на выставке CES 2026 в начале будущего года. Вместе с ней компания покажет разработки в области датчиков глубины с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, сенсоры миллиметрового диапазона, модули фазированных антенных решёток и другие технологии в области безопасности автопилота.

Теги: kyocera, подводный, оптическая
