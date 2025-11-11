Пищу для астронавтов будут делать из мочи — жителям Земли от этого тоже не скрыться

Европейское космическое агентство (ESA) запускает проект по синтезу белка из «воздуха» с использованием мочи и бактерий для её переработки. Главная цель проекта — гарантировать продовольственную безопасность астронавтам во время длительных перелётов или на базах на других планетах, куда доставлять продукты с Земли будет невозможно или дорого. Но планы простираются шире — вплоть до обеспечения таким питанием граждан планеты.

Пилотный проект под названием HOBI-WAN (Hydrogen Oxidizing Bacteria In Weightlessness As a source of Nutrition) финансируется ESA в рамках программы Terrae Novae Exploration. Очевидно, что за пределами низкой околоземной орбиты доставка еды астронавтам станет серьёзной логистической проблемой. Проект HOBI-WAN решает её, обеспечивая астронавтов питанием локально — без регулярных поставок с Земли.

Опытные работы будут вестись под руководством компании OHB System AG в сотрудничестве с финской Solar Foods. На первом этапе проекта в течение шести месяцев будет создана и испытана экспериментальная установка на Земле. На втором этапе синтезатор белка испытают на МКС, но в виде автономной системы — без подключения к контурам регенерации воды и воздуха на станции.

Компактный биореактор будет синтезировать белок, получивший фирменное название Solein, используя картриджи с водородом, кислородом, углекислым газом и мочой. За синтез белка будут отвечать бактерии Xanthobacter. Азот для своего питания они будут извлекать из мочи, а в будущем — из системы регенерации и утилизации отходов космической станции.

Разработчики не стесняются говорить о перспективе распространения технологии — производстве белка из мочи и в земных условиях, для обеспечения продовольственной безопасности населения планеты. Это логичный шаг после начала использования, например, муки из кузнечиков.